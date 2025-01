https://noticiaslatam.lat/20250120/trump-en-asuncion-presidencial-comienza-la-edad-de-oro-de-eeuu-1160621155.html

Trump en asunción presidencial: Comienza la "edad de oro de EEUU"

Trump en asunción presidencial: Comienza la "edad de oro de EEUU"

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció en su discurso de investidura el comienzo de la "edad de oro" de su país.

El magnate republicano prometió que en su mandato se recuperará la soberanía de EEUU, se restaurará la seguridad del país y se pondrá fin al "armamentismo violento e injusto" del Departamento de Justicia y del Gobierno.Con respecto a la actividad espacial, prometió enviar astronautas estadounidenses a plantar la bandera del país norteamericano en Marte."EEUU se considerará otra vez una nación en crecimiento, una que aumente nuestra riqueza, expanda nuestro territorio, construya nuestras ciudades, eleve nuestras expectativas y lleve nuestra bandera a nuevos y hermosos horizontes, y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas, lanzando a astronautas estadounidenses a plantar la bandera en el planeta Marte", expresó.Por otro lado, subrayó que quiere pasar a la historia como un pacificador y unificador."Mi legado más orgulloso será el de un pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser, un pacificador y un unificador", sostuvo.Rebautizar el golfo de México y "recuperar" el canal de PanamáEn lo que respecta a los asuntos regionales, prometió que va a cambiar el nombre del golfo de México por el de 'golfo de América'.Además, insistió en que su Gobierno va a "recuperar" el canal de Panamá, que el nuevo mandatario entiende que actualmente está en poder de China."China está operando el canal de Panamá y nosotros [por EEUU] no le dimos el canal a China, se lo dimos a Panamá. Lo vamos a recuperar", planteó."Solo habrá dos géneros"En cuanto a la ideología, el mandatario afirmó que la política oficial de su Gobierno será el reconocimiento de solo dos géneros: masculino y femenino.Política ecológica: "Vamos a perforar"Asimismo, dijo en su discurso de toma de mando que declarará una emergencia energética nacional.Durante su campaña, el mandatario prometió impulsar la producción de energía en el país.Para ello tiene que cambiar políticas para permitir nuevas explotaciones de petróleo y gas, en muchos casos en tierras protegidas en anteriores gobiernos.A su vez, la Casa Blanca en un comunicado de prensa confirmó que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París, firmado en 2016, sobre cambio climático."El presidente Trump se retirará del Acuerdo climático de París", reza el comunicado.Una "crisis de confianza" del GobiernoSin embargo, Trump admitió que el Gobierno de EEUU enfrenta una "crisis de confianza" y prometió restaurar la integridad del mismo.EEUU tiene ahora un Gobierno que "no puede gestionar ni siquiera una simple crisis en el país", mientras que al mismo tiempo "tropieza con un catálogo continuo de eventos catastróficos en el extranjero", continuó Trump."No protege a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, pero brinda refugio y protección a criminales peligrosos, muchos de ellos provenientes de prisiones e instituciones mentales que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todas partes del mundo. Tenemos un Gobierno que ha otorgado fondos ilimitados para la defensa de las fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, lo que es más importante, a su propia gente. Nuestro país ya no puede brindar servicios básicos en tiempos de emergencia, como lo demostró recientemente el trato tan malo que se le dio a la maravillosa gente de Carolina del Norte", dijo.Trump también prometió poner fin a la "decadencia de EEUU" y "restaurar de inmediato la integridad, la competencia y la lealtad del gobierno de Estados Unidos".El triunfante de las presidenciales de EEUU, el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump, se impuso con seguridad en las elecciones del 5 de noviembre, por delante de su rival del Partido Demócrata, Kamala Harris.La campaña electoral y el período que la precedió estuvieron marcados por una serie de acontecimientos de gran repercusión, como la persecución penal del republicano, así como repetidos atentados contra su vida y el acoso general por parte de sus oponentes.

