Sheinbaum envía mensaje a EEUU: "Cooperación, sí; subordinación, no"

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este 5 de febrero cualquier injerencia extranjera y reafirmó la defensa de la soberanía... 06.02.2025, Sputnik Mundo

"Cooperación, sí; subordinación, no. Colaboración, sí; sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos, ni de clasismos", proclamó la mandataria en su discurso ante representantes de los tres poderes del Estado. La gobernante subrayó que el país norteamericano es libre, soberano, e independiente. La conmemoración ante el Gabinete del Ejecutivo, líderes del Congreso, y algunas ministras de la Suprema Corte (por primera vez no fue invitada la presidenta del máximo tribunal en funciones, la magistrada Norma Piña) se realizó en el Teatro de la República de Querétaro. El acto solemne tuvo como marco las complejas negociaciones con el nuevo Gobierno de EEUU, encabezado por Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas. "No somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie: podrán amenazar con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria", exclamó la jefa de Estado en su discurso difundido por la presidencia. La mandataria ratificó además la defensa de la Constitución, las libertades, la democracia, y la defensa de la patria. Indicó que en los tiempos actuales están a prueba la nación y el pueblo mexicano, y agradeció a los migrantes que viven en EEUU y en 2024 enviaron casi 65.000 millones de dólares en remesas. "México es imponente, por nuestros hermanos y hermanas que viven del otro lado de la frontera, y que añoramos y reconocemos como nadie, porque nos une, más allá de nuestro vínculo sanguíneo, el amor a nuestra bandera: que vivan las y los migrantes", expresó. Durante una pausa en la imposición de aranceles por un mes, acordada con Washington a cambio de fortalecer la seguridad en la frontera común, Sheinbaum plantea dialogar y convencer a Trump de que la relación comercial fortalece a Norteamérica frente al resto del mundo.

