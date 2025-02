https://noticiaslatam.lat/20250205/sheinbaum-confia-en-lograr-acuerdo-con-eeuu-para-suspender-definitivamente-los-aranceles-1161009291.html

Sheinbaum confía en lograr acuerdo con EEUU para suspender definitivamente los aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estimó que su Administración conseguirá llegar a un entendimiento con el Gobierno de su homólogo estadounidense

El 3 de febrero de 2025, México y EEUU anunciaron la suspensión de aranceles a los productos mexicanos. En un mensaje en redes sociales, Sheinbaum dio a conocer un listado de acciones acordadas, entre ellas, reforzar la seguridad en la frontera que comparten ambos países.Por su parte, Trump comentó que, en una "conversación amistosa", había llegado a un acuerdo con su par de México para retrasar la implementación de aranceles del 25% a productos de ese país latinoamericano, con el fin de alentar que se lleven a cabo negociaciones entre los dos Gobiernos.Esta postura fue reafirmada por la mandataria mexicana en su rueda de prensa del 4 de febrero."Ahora, nosotros queremos que no haya aranceles, no solamente un mes (...) Es una negociación que inicia ahora, con mucha más fortaleza, con el Gobierno del presidente Trump. Él habla que no quiere que se importe tanto de México a EEUU. Decimos que es la fortaleza de América del Norte, del tratado que tenemos", aseveró.Ese mismo día, en un encuentro con empresarios para definir la hoja de ruta respecto al Plan México, Sheinbaum insistió en la relevancia de impulsar no solo al país, sino a Norteamérica en su conjunto."¿De qué tenemos que convencer [a Trump]? Primero, que somos la región con mayor potencial de todo el mundo. Que no es que un país subsidie a otro, sino que somos socios, que eso nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo", expresó.

