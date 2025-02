https://noticiaslatam.lat/20250205/sheinbaum-buscara-convencer-a-trump-de-que-norteamerica-es-la-region-con-mayor-potencial-del-mundo-1160994139.html

Sheinbaum buscará convencer a Trump de que Norteamérica es "la región con mayor potencial del mundo"

Sheinbaum buscará convencer a Trump de que Norteamérica es "la región con mayor potencial del mundo"

Sputnik Mundo

La pausa arancelaria entre México y EEUU permitirá dialogar y convencer al presidente estadounidense, Donald Trump, de que la relación comercial bilateral... 05.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-05T03:00+0000

2025-02-05T03:00+0000

2025-02-05T03:36+0000

américa latina

donald trump

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/05/1160994445_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_41982d286764c38ddf6ffac7b0ac16e2.jpg

Sheinbaum agradeció al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros sectores privados por el apoyo que le brindaron desde que Trump anunció hace unos días su decisión de imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, si México no detiene en su frontera el flujo de migrantes y drogas ilícitas, en particular el opiáceo sintético fentanilo. La mandataria también preguntó al secretario de Hacienda mexicano, Rogelio Ramírez de la O, hasta dónde podía llegar la decisión de Trump y la depreciación de la moneda mexicana que todo ello causaba. "Ya no les voy a decir, porque no es el caso, pero la verdad es que nos sentimos muy contentos cuando abrieron los mercados asiáticos de la fortaleza de la economía mexicana", relató la mandataria. Finalmente, dijo que el país latinoamericano es "un país muy fuerte, con una economía muy fuerte, en parte por la cercanía y el tratado (con EEUU), pero también por lo que somos nosotros".Anticipó que siempre habrá temas en los que no estén de acuerdo ambos Gobiernos, pero agregó que, ante esas diferencias, "tampoco pasa nada, para eso es la democracia, vamos a ir hacia delante". Sheinbaum anunció este 4 de febrero el comienzo del refuerzo de la seguridad en la frontera norte del país, tras el acuerdo alcanzado la víspera con Trump, sobre desplegar 10.000 elementos de la Guardia Nacional para contener el tráfico de drogas y migrantes indocumentados. Las exportaciones de México sumaron más de 600.000 millones de dólares en 2024, al tiempo que el 84% de las exportaciones de manufacturas fueron destinadas al mercado de EEUU, con un incremento anual del 5%, de las cuales la industria automotriz aportó casi el 30%.

https://noticiaslatam.lat/20250203/tras-charla-entre-sheinbaum-y-trump-se-han-puesto-en-pausa-los-aranceles-de-eeuu-a-mexico-1160960438.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, política