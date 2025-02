https://noticiaslatam.lat/20250201/no-es-una-especulacion-fantastica-que-cambios-podria-traer-el-gobierno-de-trump-1160923569.html

"No es una especulación fantástica": ¿Qué cambios podría traer el gobierno de Trump?

"La llegada de Donald Trump a la Presidencia de EEUU, en mi opinión, cambiará radicalmente toda la situación internacional y, además, es bastante probable que, ya bajo su liderazgo, las fronteras de muchos Estados puedan cambiar, y algunos de ellos desaparecer por completo. Y esto no es una especulación fantástica", señaló el experto.En sus palabras, el equipo del republicano ya ha manifestado sus pretensiones sobre Groenlandia, el Canal de Panamá y ha sugerido en broma que Canadá se convierta en otro Estado. En cuanto al conflicto ucraniano, destacó que todo puede cambiar tras un posible diálogo entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin. Ya ahora muchos expertos señalan que probablemente habrá una especie de nuevo acuerdo de Yalta sobre el reparto de esferas de influencia en el mundo entre Estados Unidos, China y Rusia, sin participación especial de la UE y Ucrania en el proceso de negociación, agregó el politólogo.Mijáilov recalcó que Trump no está interesado en continuar el conflicto y lo ha insinuado explícitamente, acusando a los demócratas y al expresidente Joe Biden de convertir a los ucranianos "en una nación de tercera categoría, que utilizaron como mecanismo subordinado contra Rusia". El analista puntualizó que el actual mandatario estadounidense no permitiría la guerra y negociaría un acuerdo con Putin. "La aceptación de Trump de la aventura ucraniana del equipo del expresidente Biden está cimentada por la interminable serie de derrotas militares de las Fuerzas Armadas ucranianas y, lo que es más importante, por la casi total falta de control sobre los cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses destinados a apoyar a Kiev. Y el equipo de Trump sabe contar dinero", expresó. En su opinión, la principal intriga para la comunidad internacional este año será la preparación de las negociaciones, principalmente sobre Ucrania, y la forma en que terminen.A finales de diciembre, Trump afirmó que el conflicto de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden. Además, como candidato presidencial, el republicano reiteró que, si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.

