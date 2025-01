https://noticiaslatam.lat/20250123/trump-afirma-que-realmente-le-gustaria-poder-reunirse-pronto-con-putin-1160703543.html

Trump afirma que "realmente" le gustaría poder reunirse pronto con Putin

Trump afirma que "realmente" le gustaría poder reunirse pronto con Putin

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que le gustaría mucho poder reunirse pronto con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Anteriormente, desde el Kremlin declararon que Rusia está dispuesta a dialogar en igualdad de condiciones con Estados Unidos y que Moscú espera señales de Washington, pero hasta aquel momento no habían llegado.Además, en palabras del presidente de Estados Unidos, Ucrania está "dispuesta a llegar a un trato" sobre la resolución del conflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.Volodímir Zelenski rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.El 22 de enero, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, reiteró la postura de Rusia sobre la crisis ucraniana y dejó claro que la solución del conflicto debe estar vinculada a acuerdos jurídicos que establezcan un mecanismo para garantizar la imposibilidad de su violación.

