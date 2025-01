https://noticiaslatam.lat/20250126/lo-vamos-a-conseguir-trump-se-muestra-seguro-de-que-eeuu-controlara-groenlandia--1160768028.html

"Lo vamos a conseguir": Trump se muestra seguro de que EEUU controlará Groenlandia

"Lo vamos a conseguir": Trump se muestra seguro de que EEUU controlará Groenlandia

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país sí logrará el control de la isla de Groenlandia, que actualmente pertenece a Dinamarca, cuyo... 26.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-26T03:33+0000

2025-01-26T03:33+0000

2025-01-26T03:33+0000

internacional

donald trump

eeuu

groenlandia

dinamarca

política

mette frederiksen

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/06/1158836429_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_46192b4cac16f4419dfb779e3a4a27bf.jpg

"La población de Groenlandia quiere estar con nosotros", añadió el mandatario estadounidense, quien desde hace tiempo ha manifestado sus intenciones de que Washington controle Groenlandia por supuestos motivos de "seguridad nacional". Trump comentó que no sabe exactamente "qué reclamo tiene Dinamarca al respecto", y aseguró que sería "muy poco amistoso" si Copenhague se opone a negociar, ya que el beneficio sería para "la protección del mundo libre". Los comentarios de Donald Trump se producen luego de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insistiera en que Groenlandia no estaba en venta, algo que ella misma le dijo al republicano vía telefónica, según reportes de medios internacionales.En diciembre pasado, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, advirtió que la isla más grande del mundo nunca estará en venta. "No estamos en venta y nunca lo estaremos. No perderemos nuestra lucha de años por la libertad", comentó en aquel momento el jefe del Gobierno autónomo de Groenlandia.Días antes, Trump había escrito lo siguiente en sus redes sociales: "Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta. Ken hará un magnífico trabajo representando los intereses de Estados Unidos".

https://noticiaslatam.lat/20250125/un-sondeo-muestra-que-casi-todos-los-daneses-se-oponen-a-que-groenlandia-se-una-a-eeuu-1160753480.html

eeuu

groenlandia

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, eeuu, groenlandia, dinamarca, política, mette frederiksen