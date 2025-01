https://noticiaslatam.lat/20250201/marco-rubio-realizara-una-gira-en-5-paises-de-america-latina-1160904994.html

Marco Rubio realizará una gira en 5 países de América Latina

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, la gira comenzará el sábado 1 de febrero, cuando Rubio aterrice en Panamá, continuando por el resto de los países de Centroamérica hasta el 6 de febrero.Según la nota oficial, el viaje tiene como intención promover la cooperación para frenar la migración ilegal a gran escala y combatir las organizaciones criminales transnacionales y a los narcotraficantes.A comienzos de semana, la agencia Bloomberg adelantó que Rubio había elegido Panamá como su primer viaje al extranjero desde asumir el cargo de jefe de la diplomacia de EEUU, en medio de las tensiones diplomáticas del Gobierno de EEUU con la propia nación panameña, así como también otros países de la región, como México y Colombia, a lo que ha amenazado con imponerles tarifas.Desde antes de tomar posesión como presidente de EEUU por segunda vez el pasado 20 de enero, Trump insistió en que buscará retomar el control del Canal de Panamá, acusando a la nación centroamericana, sin pruebas, de "tratar injustamente" a los buques de EEUU, cobrándoles tarifas supuestamente más altas que al resto de las embarcaciones y de estar bajo el control de China.En tanto, el presidente panameño, José Raúl Mulino, descartó en varias declaraciones cualquier posibilidad de negociación con el Gobierno de EEUU sobre el canal transoceánico, negando además que otro país que no sea Panamá lo esté controlando."En ese sentido es clara la soberanía panameña sobre el canal, no existe discusión alguna sobre este tema, el alma de un país no está en discusión", añadió.Rubio, de 53 años, fue el primer alto funcionario nombrado por Trump en ser oficializado en su puesto, tras recibir la semana pasada el visto bueno de la Cámara Alta y obtener 99 votos a favor y ninguno en contra.El exsenador por Florida, de origen cubano, es conocido por ser un halcón de la política exterior debido a sus posturas injerencistas con respecto a América Latina y su hostilidad contra China, y recientemente defendió el plan del presidente Trump de comprarle Groenlandia a Dinamarca, asegurando que los dichos del mandatario al respecto "no son una broma"."No se trata de adquirir tierras por adquirirlas. Esto es de interés nacional y hay que resolverlo", dijo Rubio el pasado 30 de enero durante una entrevista en el podcast de la expresentadora de Fox News Megyn Kelly.

