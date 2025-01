https://noticiaslatam.lat/20250130/presidente-panameno-descarta-toda-negociacion-con-eeuu-respecto-a-soberania-del-canal-de-panama-1160872947.html

Presidente panameño descarta toda negociación con EEUU respecto a soberanía del Canal de Panamá

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó cualquier negociación con el Gobierno de EEUU que afecte la soberanía istmeña... 30.01.2025, Sputnik Mundo

Mulino respondió así al ser consultado sobre la posibilidad de hacer alguna concesión para distender las tensiones con Washington, acentuadas tras las anunciadas pretensiones del presidente Donald Trump de recuperar para EEUU el control del Canal de Panamá."En ese sentido es clara la soberanía panameña sobre el canal, no existe discusión alguna sobre este tema, el alma de un país no está en discusión", enfatizó.El mandatario recordó que la soberanía panameña sobre la vía y las áreas aledañas controladas por EEUU quedó establecida en los Tratados Torrijos-Carter, suscritos el 7 de septiembre de 1977, cuya aplicación culminó el 31 de diciembre de 1999.Adelantó que aún no ha sido establecida la agenda para tratar durante la visita que realizará al país el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con quien prevé reunirse el 2 de febrero, al día siguiente de su llegada a Panamá.Mulino precisó que con Estados Unidos hay muchos temas comunes que pueden ser abordados, como la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.En cuanto al tema de las discrepancias en torno al canal, Mulino aseguró tener con claridad la certeza de que se trata "de una circunstancia que será resuelta en el marco de la racionalidad, el diálogo, el respeto y el acompañamiento internacional".El presidente negó también las afirmaciones de la Administración Trump sobre un presunto control o presencia de la República Popular China en la gestión del canal.Recordó que desde que tomó posesión el 1 de julio de 2024, no se ha recibido de EEUU "absolutamente ninguna información sobre la supuesta presencia militar de otro país en el canal". Agregó que la vía está abierta para recibir delegaciones de EEUU para ver sus modos de operación y sus instalaciones.

