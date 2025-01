https://noticiaslatam.lat/20250122/tras-la-asuncion-de-trump-que-falta-para-la-consolidacion-de-su-gabinete-1160649144.html

Tras la asunción de Trump, ¿qué falta para la consolidación de su gabinete?

22.01.2025, Sputnik Mundo

Tal como se esperaba, Marco Rubio recibió el visto bueno de la Cámara alta este pasado 20 de enero para transformarse en el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, pero su apoyo resultó incluso más contundente del previsto: 99 votos a favor y ninguno en contra.La unidad bipartidista alrededor del senador de origen cubano, conocido por ser un halcón de la política exterior por sus posturas injerencistas con respecto a América Latina y su hostilidad contra China, es una prueba no tanto de las capacidades diplomáticas de Rubio, sino del poder que comanda actualmente el flamante presidente Donald Trump junto con el Partido Republicano, tras una victoria electoral contundente que ha dejado a los demócratas prácticamente como un partido testimonial hasta las elecciones de medio término del 2027.Prueba de esto es que el propio líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, históricamente combativo con sus adversarios republicanos, no tuvo más que palabras elogiosas para Rubio tras su audiencia de confirmación, llamándolo "un ejemplo de candidato calificado" y añadiendo que su partido no se opondrá a la aprobación de funcionarios que sean personas serias.El consenso al interior del Partido Demócrata, según han señalado diversos analistas, es que, dada la alta popularidad de Trump al momento de comenzar su segundo mandato, sería una mala estrategia mostrarse excesivamente contrarios con el mandatario y su nueva Administración, aunque se espera que no todos los funcionarios designados por Trump para ser parte de su gabinete reciban la misma cálida acogida que Rubio.¿Cómo es el proceso de confirmación?De acuerdo a la ley estadounidense, el proceso de confirmación de los titulares de las 15 secretarías en EEUU, así como para el resto de los altos cargos del Gobierno federal, incluye varios pasos, entre ellos entrevistas personales con los senadores y la entrega de numerosos documentos relacionados a las finanzas del candidato, su experiencia laboral y hasta entregar un inventario detallado todos los viajes al exterior que haya realizado en su vida.Una vez que esta información ha sido entregada, el candidato mantiene una audiencia pública con el comité que supervisa la secretaría o agencia para la que fue postulado. Los senadores que conforman este comité dan entonces su aval a la candidatura al votar su recomendación a la Cámara alta, que será la que finalmente tenga la última palabra.Para ser confirmado, el funcionario nominado tiene apenas que lograr una mayoría simple entre los senadores, algo con lo que actualmente cuentan los republicanos en la Cámara alta, al tener una bancada de 52 miembros contra 47 demócratas.Vale aclarar que, históricamente, este proceso ha sido considerado como meramente protocolar, ya que rara vez los funcionarios nominados llegan a estas instancias sin tener la seguridad de que su candidatura cuenta con los votos suficientes para ser aprobada. Como ejemplo, podemos mencionar el reciente caso del ahora exlegislador republicano Matt Gaetz, nominado por Trump para liderar el Departamento de Justicia.Cuando quedó claro que, debido a una serie de polémicas relacionadas a su vida privada, su nominación podría no lograr el apoyo de la totalidad de la bancada demócrata y de un puñado de senadores republicanos, Gaetz anunció que retiraba su candidatura, evitándose una derrota pública.¿Quiénes serán los próximos en ser votados por el Senado?Tradicionalmente, los principales confirmados por el Senado suelen ser los titulares de las agencias y departamentos vinculados a la Secretaría de Estado, la Seguridad Nacional y la Justicia, una manera de querer transmitir fortaleza institucional en caso de que surja cualquier conflicto internacional o interno.En ese sentido, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, no descartó en declaraciones recientes que el Senado sesione incluso durante el próximo fin de semana para intentar confirmar a la mayor cantidad de funcionarios durante la primera semana del nuevo Gobierno de Trump.John Ratcliffe, designado por el magnate para ser el nuevo director de la CIA, enfrentará su votación en el Senado tan pronto como este 21 de enero y todo indica que logrará ser confirmado sin mayores inconvenientes, tras ya haber sido recomendado por el Comité de Inteligencia del Senado tras su audiencia.Lo mismo con el candidato a secretario de Defensa, el exsoldado y presentador de la cadena noticiosa Fox News, Pete Hegseth, quien avanzó tras su audiencia con el comité de Servicios Armados y se espera sea confirmado antes de que termine la semana, esto pese a un inicio dubitativo vinculado a declaraciones suyas en el pasado criticando la inclusión de mujeres en el Ejército y filtraciones aparecidas en la prensa sobre su presunto consumo de alcohol en el ámbito laboral.En tanto, la exprocuradora del estado de Florida, Pam Bondi, nominada como titular del Departamento de Justicia en reemplazo de Gaetz, y el exlegislador republicano Sean Duffy, que aspira a ser el próximo secretario de Transporte, serán votados por el Senado el 22 de enero.Por su parte, los exrepresentantes republicanos Doug Collins y Lee Zeldin, nominados a dirigir el Departamento de Asuntos de Veteranos y la Agencia de Protección Ambiental, respectivamente, serán votador por el comité el 23 de enero.Otros nominados que también fueron recomendados por sus respectivos comités y se esperan sean confirmados por la Cámara alta en los próximos días son la exgobernadora de Carolina del Sur, Kristi Noem, nominada como secretaria de Seguridad Nacional y Russell Vought, propuesto por Trump como nuevo director de la Oficina de Administración y Presupuesto.Sin embargo, entre las figuras de alto perfil que todavía no tienen programadas su audiencias de confirmación destacan los nombres de la ex legisladora demócrata y actual figura republicana Tulsi Gabbard y el ex precandidato presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr.Gabbard, que fue propuesta como directora de Inteligencia Nacional, ha sido blanco de críticas por sus posturas críticas del injerecismo y belicismo de EEUU en el exterior, mientras que Kennedy, un histórico activista en contra de las grandes empresas farmacéuticas y quien se sumó en las últimas semanas a la campaña de Trump, ha sido nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

