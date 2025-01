https://noticiaslatam.lat/20250123/sheinbaum-senala-que-trump-decreto-revision-del-t-mec-sin-fijar-aranceles-1160701899.html

Sheinbaum señala que Trump decretó revisión del T-MEC sin fijar aranceles

Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik)

Trump señaló que probablemente impondrá aranceles del 25% a México y Canadá en febrero próximo, ante el flujo migratorio y tráfico de drogas ilegales."El decreto que se firmó [por Trump] establece la revisión de tratado, que ni siquiera es renegociación, para 2026 (…), significa que se empieza a trabajar para su firma y revisión si es necesaria", explicó la jefa del Ejecutivo.A finales de noviembre pasado, Trump advirtió que si no cesan los flujos migratorios de personas indocumentadas y el tráfico de drogas ilícitas por las fronteras comunes de EEUU con Canadá y México, impondrá aranceles del 25% a las exportaciones canadienses y mexicanas. Sheinbaum agregó que no quiere adelantarse a las decisiones que adopte la nueva Administración del magnate republicano en su segundo período, después del anterior (2017-2021), y remitirse al decreto firmado. "Lo que sí inicia es un proceso de consulta a empresarios, trabajadores y distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial, repito, lo mejor es fijarse en lo que está escrito en el decreto", subrayó.Respuesta a los empresarios Acerca de las propuestas de los sectores empresariales mexicanos, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para concertar planes de contingencia ante la imposición de aranceles, la presidenta insistió en una segunda intervención que, hasta la fecha, esas tarifas no han sido impuestas."No hay nada, lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy, y el diálogo que ya se estableció con el Gobierno de EEUU", a través del canciller, Juan Ramón de la Fuente, y el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio.Finalmente, señaló la buena relación con el CCE, tanto por el acuerdo denominado Plan México de desarrollo de inversiones, como por la oferta de más de 35.000 puestos de trabajo en servicios, manufacturas y otros sectores para connacionales deportados de EEUU El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, subrayó que los nuevos aranceles no solo "serían absolutamente devastadores" para la economía de su país, sino que también causaría dificultades para EEUU. La economía estadounidense necesita importar grandes cantidades de energía eléctrica y petróleo crudo de Canadá, y depende de ese país para la producción del acero y el aluminio. El crecimiento de la economía mexicana bajaría a un magro 0,6% en este año si Trump impone aranceles a los países socios de Norteamérica, según una estimación de la agencia calificadora de riesgo financiero Moody's publicada el martes.

