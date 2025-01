https://noticiaslatam.lat/20250129/como-respondera-brasil-tras-recibir-a-los-deportados-de-estados-unidos-esposados-y-encadenados-1160829493.html

¿Cómo responderá Brasil tras recibir a los deportados de Estados Unidos esposados y encadenados?

El 24 de enero, en total, 88 brasileños e inmigrantes indocumentados aterrizaron esposados y encadenados en la ciudad de Manaus, Brasil, después de haber sido...

La aeronave tenía previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Confins de la ciudad de Belo Horizonte, con escala en Manaos, pero tuvo que someterse a reparaciones de emergencia y no llegó a su destino final.La información sobre los inmigrantes esposados llegó a la sede del poder ejecutivo ​del Gobierno Federal brasileño a través de la Policía federal. Cuando el director del último, Andrei Passos Rodrigues, se enteró de lo que estaba ocurriendo, se puso en contacto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, quien, a su vez, alertó al presidente Luiz Inacio Lula da Silva de que los brasileños deportados de EEUU habían llegado a Brasil esposados en el avión.La Policía, por orden de Lewandowski, recibió a los pasajeros y constató la "flagrante falta de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos brasileños", como señaló el ministro en un comunicado oficial.¿Violó Estados Unidos el principio de dignidad humana al deportar a brasileños?Como explicó la profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Investigación brasileña Ibmec de Río, Elizabeth Goraieb, "la deportación es un instituto para la salida coercitiva de estos extranjeros irregulares", es decir, "no hay irregularidad en la deportación". Sin embargo, algunos principios fundamentales del derecho internacional están vinculados a los derechos humanos, uno de ellos es el principio de dignidad humana.La profesora recordó que Brasil tiene un acuerdo de 2017, firmado durante el Gobierno del expresidente brasileño Michel Temer con el propio mandatario estadounidense Donald Trump —que entonces cumplía su primer mandato— sobre la cuestión de la deportación, en el que Brasil se comprometía a recibir a todos los deportados ilegalmente en Estados Unidos.Una de las exigencias de Brasil en el marco del acuerdo, según Goraieb, es que estos extranjeros brasileños deportados sean tratados con dignidad. De esta forma, la acción estadounidense "no solo viola nuestra Constitución, sino también el acuerdo bilateral celebrado entre Brasil y Estados Unidos en 2017", enfatizó el analista, al destacar que "este episodio puede considerarse una violación de los derechos humanos".¿Cuál será la postura de Brasil frente al episodio?Ante el embrollo diplomático, la pregunta es cómo el Gobierno de Lula lidiará con el caso. Para Garcia, el maltrato en la deportación se sumará a otras cuestiones planteadas por la Administración Trump, agravando el deterioro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.En este caso, lo que podría ocurrir es que Brasil igualara las medidas impuestas a los brasileños en EEUU, dejando la situación al mismo nivel."La tendencia es a no tener grandes declaraciones simbólicas, aparte de esta, de hecho, de responder por la violación de los derechos humanos y los excesos cometidos, condenando estos excesos e imponiendo restricciones a los estadounidenses en Brasil, al mismo nivel que se está imponiendo a Estados Unidos", añadió.A su vez, el profesor de la Universidad Federal de Pelotas de Brasil y coordinador del Laboratorio de Geopolítica, Relaciones Internacionales y Movimientos Antisistémicos, Charles Pennaforte, sigue la misma línea y cree que Brasil no tomará represalias ni elevará el tono de sus declaraciones, como hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.El experto también cree que se perfila un escenario estresante y que la deportación masiva podría significar que Estados Unidos no tendrá buenas relaciones con varios Gobiernos del mundo, especialmente en América Latina.¿Puede la deportación masiva ser un pilar para la unidad latinoamericana?Mientras que el Ministerio de Exteriores brasileño calificó de "inaceptable" la conducta de EEUU y declaró que pediría aclaraciones al Gobierno estadounidense, en la vecina Colombia el presidente Gustavo elevó el tono.En un primer momento, Petro se negó a acoger a unos 15.000 colombianos deportados de EEUU. El mandatario dijo que la negativa se basaba en el trato que el país norteamericano daba a los deportados, tratándolos "como criminales". Para que Colombia reciba a sus ciudadanos, "Estados Unidos debe establecer un protocolo de trato digno a los migrantes".Las tensiones aumentaron y el presidente Trump impuso aranceles a Colombia, que respondió con la misma medida contra EEUU. Finalmente, el 26 de enero, el Gobierno colombiano afirmó que aceptaría recibir a sus ciudadanos deportados y anunció que había "superado el impasse con el Gobierno estadounidense".La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también criticó la política de deportaciones masivas de Trump.Sheinbaum también prometió apoyar a los mexicanos que regresen a su país tras ser deportados por las autoridades estadounidenses. Ante la situación, la presidenta de Honduras y pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro, convocó a una reunión de emergencia de presidentes y jefes de Estado para el próximo 30 de enero para analizar el tema migratorio.Sin embargo, el 28 de enero, la Cancillería de Honduras informó sobre la cancelación de la reunión extraordinaria de la CELAC.A su vez, Pennaforte señaló que, dependiendo de cómo proceda la política de deportaciones de Trump, podría haber impactos económicos y también contribuir a un alineamiento de los países latinoamericanos. En el plano económico, destacó la importancia de la mano de obra latinoamericana para la economía estadounidense y aseveró que el tema migratorio podría resolverse de otra manera."Creo que con el dinero de una semana que se da a Ucrania se podría financiar el desarrollo de Centroamérica, por ejemplo. Se podría invertir en industrias maquiladoras, otros segmentos intensivos en mano de obra, que podrían crear mejores condiciones para la gente de Centroamérica, por ejemplo, para que se establezcan en sus países y no busquen la inmigración", explicó.

2025

