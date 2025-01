https://noticiaslatam.lat/20250125/los-democratas-debemos-dar-un-mazazo-a-la-podredumbre-neoliberal-de-nuestro-partido-1160744274.html

"Los demócratas debemos dar un mazazo a la podredumbre neoliberal de nuestro partido"

La derrota del Partido Demócrata el pasado 5 de noviembre en las elecciones presidenciales frente a Trump sigue generando discusiones y debates entre quienes...

Sosa escribió para el medio The Hill una dura crítica hacia los demócratas, a quienes invitó a realizar cambios radicales al interior del partido para ganarse a los votantes de a pie, algo que, en cambio, sí consiguió el republicano Donald Trump, quien lleva apenas unos días como nuevo presidente de Estados Unidos. El demócrata recuerda que, cuando el expresidente Joe Biden asumió el poder, prometió que "restauraría el alma de América"; sin embargo, considera que los resultados de su Administración hacen dudar si alguna vez leyó el libro en el que está basada esa frase: The Soul of America, del historiador Jon Meacham.También sobre Biden, el autor reconoce que al exmandatario no se le recordará por sus logros en materia económica o en infraestructura y menos por la restauración del "alma" de Estados Unidos, pero sí por por "proporcionar ayuda y cobertura para la destrucción de Gaza (..) y por tambalearse en la escena mundial mientras insistía en que era la mejor persona para dirigir Estados Unidos".Sosa también advierte que los demócratas "insultan a la inteligencia estadounidense" cuando aseguran que Biden es un hombre profundamente empático y de alta consideración moral, y asevera que hay pruebas de lo contrario que se remontan a varias décadas atrás.El analista también afirmó que sus compañeros de partido deberían sentirse avergonzados por el lugar en el que se encuentran, llamándolos a inspirarse en los ciudadanos comunes y no en los líderes corruptos. "El Partido Demócrata debería avergonzarse del lugar en el que nos encontramos. Pero no tiene por qué seguir así. Podemos inspirarnos en los estadounidenses de a pie que ya son mejores que los líderes corruptos que les han endosado la riqueza y el poder", destaca.Finalmente, llamó a sus colegas a "decir la verdad" sobre lo que consideró los "fracasos morales de Biden".

