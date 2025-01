https://noticiaslatam.lat/20250123/rusia-considera-muchas-acciones-de-biden-como-crimenes-y-no-como-errores-1160698386.html

Rusia considera muchas acciones de Biden "como crímenes" y no como errores

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú considera muchas de las acciones de la Administración del expresidente estadounidense Joe Biden no como errores, sino como crímenes... 23.01.2025

Añadió que se trataba de "errores" cometidos a nivel nacional y también en Ucrania. El 9 de enero, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, declaró que consideraba que el mayor error de Biden fue su negativa a dialogar con el jefe de Estado ruso sobre la resolución del conflicto en Ucrania.En junio de 2021, Biden mantuvo conversaciones bilaterales con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ginebra, y ese fue su último encuentro presencial con el líder ruso hasta la fecha, mientras la última conversación telefónica tuvo lugar el 12 de febrero de 2022.Una intervención de la OTAN en Ucrania es "inaceptable para Moscú"Igualmente, Zajárova tildó de inaceptable una posible intervención de la OTAN en Ucrania porque amenaza con agravar el conflicto de manera incontrolada."Una intervención de las fuerzas de la OTAN en Ucrania amenaza con una escalada incontrolada del conflicto y es categóricamente inaceptable para Rusia", dijo la vocera.Horas antes, el periódico Financial Times comunicó que los aliados de Kiev consideran enviar sus militares a Ucrania para garantizar la seguridad en la frontera como parte de una posible solución del conflicto.A su vez, la agencia Reuters señaló que la mayoría de los asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, aprueban la creación de una zona desmilitarizada, patrullada por tropas europeas, así como la congelación de la actual línea del frente."Un intento de crear barreras artificiales al transporte marítimo"Asimismo, continuo, Rusia responderá a los posibles abusos por parte de los buques de los países miembros de la OTAN durante la operación de vigilancia naval de la alianza en el mar Báltico.El 14 de enero, la OTAN anunció su nueva misión 'Baltic Sentry' (Centinela del Báltico en español), que pretende "disuadir cualquier intento futuro de un Estado o actor no estatal de dañar la infraestructura submarina crítica", así como reforzar la presencia de la alianza en la región.Según la vocera, es evidente que las medidas de la Alianza Atlántica no tienen como objetivo principal reforzar la seguridad, sino contener a Rusia."Se trata de un intento de crear barreras artificiales al transporte marítimo en el mar Báltico, sin coordinación con Rusia y otros socios internacionales interesados", agregó.

