Biden ofrece su último mensaje a la nación previo a la asunción de Trump

16.01.2025

El mandatario demócrata, que el próximo 20 de enero cumplirá con su mandato, deseó éxito a la Administración entrante de Donald Trump, añadiendo que no tiene dudas de que el país puede hacerlo.Sin embargo, el mandatario expresó su preocupación por la concentración de poder en manos de los ultrarricos estadounidenses. Trump ha perfilado a varios magnates para dirigir departamentos y agencias del Gobierno.El Senado estadounidense comenzó esta semana las audiencias de confirmación de los candidatos de Trump, quien ya ocupó la Casa Blanca entre 2017 y 2021.Por otro lado, el demócrata pidió enmendar la constitución para que ningún mandatario estadounidense pueda eludir la responsabilidad por los crímenes cometidos durante su mandato. Además, destacó la importancia de combatir la corrupción en la política."Tenemos que acabar con la financiación oculta de las campañas electorales", añadió.Además, aseguró que el país norteamericano y no China debería ser el que lidere el desarrollo de la inteligencia artificial."EEUU, no China, debería liderar al mundo en (el campo de la) inteligencia artificial", afirmó el mandatario en su discurso de despedida desde la Casa Blanca.

