Rusia "necesita una paz permanente, no una tregua temporal" con Ucrania

Se celebrará un proceso de negociación sobre Ucrania, pero no será fácil, dado que Rusia necesita una paz permanente, no una tregua temporal, señaló el experto... 26.12.2024, Sputnik Mundo

El experto cree que si se celebran conversaciones de paz, no deben convertirse en otros Acuerdos de Minsk."Como declaró nuestro comandante en jefe supremo [de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin], no necesitamos un alto el fuego, necesitamos una paz permanente con garantías de futuro para nuestros países. Es posible lograr esta paz con garantías, no un alto el fuego, solo alcanzando los objetivos que nos fijamos antes del comienzo de la operación militar especial", subrayó.El experto también cree que EEUU y los países de la Alianza del Atlántico Norte en su conjunto están cansados de la ayuda militar a Ucrania y de las sanciones antirrusas que les perjudican.El papel de TrumpAl mismo tiempo, subrayó que las negociaciones no podrán comenzar antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.Durante su campaña electoral de 2024, Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden, y aseguró que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.El presidente ruso, Vladímir Putin, al comentar la cuestión de las posibles negociaciones de paz durante una rueda de prensa del 19 de diciembre, recordó que Rusia había acordado celebrar actos de paz con Ucrania al menos tres veces, pero el régimen de Kiev se negó.Así, el mandatario ruso subrayó que Rusia no necesita un alto el fuego, sino una paz duradera asegurada por garantías de seguridad fiables para el país y sus ciudadanos. De lo contrario, un largo período de tregua dará a Kiev la oportunidad de dedicarse a entrenar y reforzar a su personal, advirtió el dirigente ruso.Rusia lleva a cabo, desde febrero de 2022, una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022.Putin formuló el pasado 14 de junio varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz: que Ucrania retire las tropas de las cuatro nuevas regiones rusas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear. A su vez, Zelenski cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó en mayo pasado, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".

