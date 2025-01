https://noticiaslatam.lat/20250124/putin-reafirma-que-rusia-esta-dispuesta-a-negociar-la-situacion-en-ucrania-1160730254.html

Putin reafirma que Rusia está dispuesta a negociar la situación en Ucrania

Putin reafirma que Rusia está dispuesta a negociar la situación en Ucrania

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a negociar sobre la cuestión ucraniana, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin. Agregó que Moscú y la actual... 24.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-24T16:51+0000

2025-01-24T16:51+0000

2025-01-24T16:52+0000

internacional

vladímir putin

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

eeuu

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160615166_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_ba5f3ec3dff597261120a22d1336b157.jpg

El mandatario ruso recordó que Volodímir Zelenski firmó un decreto que prohíbe las negociaciones con Moscú."Mientras no se anule este decreto, es bastante difícil hablar de que estas negociaciones puedan iniciarse y, lo que es más importante, finalizarse adecuadamente. Se pueden hacer algunos esbozos preliminares, por supuesto, pero es bastante difícil hablar de negociaciones serias", señaló.Rusia continúa desde, el 24 de febrero de 2022, una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022, en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú, en repetidas ocasiones, se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.Moscú nunca ha renunciado al dólarEl presidente ruso recordó que la anterior Administración estadounidense de Joe Biden (2021-2025) no le dio a Rusia la oportunidad de utilizar el dólar para los pagos."En mi opinión, esta decisión es muy perjudicial para el propio EEUU", agregó.Rusia nunca ha rechazado contactos con la Administración de EEUUEn sus palabras, Rusia y la actual Administración estadounidense podrían tener muchos puntos en común a la hora de encontrar soluciones a cuestiones clave de la actualidad, en particular las de estabilidad estratégica y de la economía.Putin agregó que Moscú ve las declaraciones del presidente Trump sobre su disposición a trabajar juntos y siempre está abierto para hacerlo.El mandatario ruso también coincidió con Trump en que si hubiera sido reelegido como presidente de EEUU en 2020, el conflicto ucraniano podría haberse evitado.Sin embargo, recordó que Trump impuso una gran cantidad de sanciones contra Rusia durante su primer mandato.Además, Putin expresó su disposición a reunirse con Trump, pero esto depende de las intenciones de la actual Administración estadounidense.En cuanto a la posibilidad de introducir sanciones adicionales contra Rusia, Putin duda que Trump tome decisiones que dañen a la propia economía estadounidense, ya que el actual presidente de EEUU "no solo es una persona inteligente, es una persona pragmática".El 22 de enero, el mandatario estadounidense reiteró que el conflicto entre Rusia y Ucrania "nunca debió haber comenzado" y urgió a Moscú a ponerle fin, bajo la amenaza de imponer "altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a EEUU y a otros países".Por su parte, el presidente Putin declaró que el objetivo de la solución del conflicto en Ucrania debe ser alcanzar una paz duradera, no un breve alto el fuego que permita una reagrupación de fuerzas y el rearme para continuar el conflicto.En tanto, Trump señaló que Volodímir Zelenski está dispuesto a negociar un acuerdo para resolver el conflicto, aunque no precisó los términos de dicho acuerdo. El presidente estadounidense también indicó que podría sostener una conversación con Putin "muy pronto".

https://noticiaslatam.lat/20250123/duguin-ve-chance-de-mejora-con-lideres-carismaticos-y-tradicionalistas-al-frente-de-rusia-y-eeuu-1160687715.html

https://noticiaslatam.lat/20250124/por-que-la-amenaza-de-trump-de-imponer-aranceles-del-100-a-los-paises-de-los-brics-seria-un-farol-1160720581.html

https://noticiaslatam.lat/20250124/trump-acusa-a-zelenski-de-socavar-los-acuerdos-de-paz-1160721266.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu, donald trump