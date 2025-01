https://noticiaslatam.lat/20250124/moscu-denuncia-la-falta-de-acciones-que-muestren-disposicion-de-kiev-y-occidente-a-negociar-1160731407.html

Moscú denuncia la falta de acciones que muestren disposición de Kiev y Occidente a negociar

Moscú denuncia la falta de acciones que muestren disposición de Kiev y Occidente a negociar

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no ve acciones reales por parte de Kiev y Occidente que muestren su disposición a iniciar las negociaciones de paz, declararon desde el... 24.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-24T17:24+0000

2025-01-24T17:24+0000

2025-01-24T17:48+0000

internacional

serguéi lavrov

occidente

ucrania

otan

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

eeuu

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/10/1148292504_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_85d81166e19ec51fa1355f43a81ebb81.jpg

Por el contrario, de acuerdo con el organismo, Occidente continúa suministrando armas a las FFAA de Ucrania y "está elaborando ultimátums para Rusia". Además, la Cancillería rusa recordó que en Ucrania existe una prohibición jurídica que impide negociar con Rusia y además "no se resuelve la cuestión de la legitimidad de las autoridades ucranianas".En cuanto a una posible escalada del conflicto ucraniano, desde el ente diplomático agregaron que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) continúa una política de agresión contra Rusia proporcionando ayuda a las tropas ucranianas.En este contexto, la Cancillería rusa tachó de hipócrita y provocadora la política del bloque bélico que conduce a un agravamiento de la situación en Europa, "incrementando el riesgo de un enfrentamiento directo entre Rusia y la alianza". Sin embargo, el organismo reiteró que Rusia sigue estando dispuesta a iniciar un diálogo con base en los acuerdos de Estambul de 2022 y las realidades sobre el terreno. Rusia continúa, desde el 24 de febrero de 2022, la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y, desde entonces, los países no han vuelto a retomarlas. Moscú, en repetidas ocasiones, se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN, mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. Moscú ve posible reanudar el diálogo con EEUU si tiene en cuenta los intereses de RusiaLas relaciones entre Rusia y Estados Unidos pueden restaurarse bajo la presidencia de Donald Trump, si Washington tiene en cuenta los intereses de Moscú, comunicaron desde el Ministerio de Exteriores de Rusia.El ente diplomático recordó que Washington desató una "guerra híbrida" con el objetivo doctrinal declarado abiertamente de "infligir una derrota estratégica a Moscú" y "utilizó al régimen de Kiev como ariete".Conforme a la Cancillería rusa, este intento no tuvo éxito, "pero contribuyó al carácter sistémico prolongado de la confrontación en todos los ámbitos".Desde el ministerio observaron que no hay motivos para esperar drásticos cambios positivos durante la Administración de Trump y que Moscú no tiene ilusiones en este sentido. Constató que el presidente estadounidense, durante su primer mandato (2017-2021), solo agravó el proceso de destrucción de los lazos bilaterales imponiendo un número récord de sanciones antirrusas.Sin embargo, aplaudió la aspiración del mandatario estadounidense a restablecer el diálogo directo con Moscú, pero destacó que si bajo la Administración Trump es posible, al menos, reanudar el trabajo de los embajadores en Washington y Moscú, ya sería un éxito.Rusia está abierta al diálogo sobre todos los aspectos de relaciones con SiriaMoscú está abierto a un diálogo constructivo con Siria sobre todos los aspectos de las relaciones bilaterales, subrayaron desde la Cancillería rusa."Estamos abiertos a un diálogo constructivo sobre todos los aspectos de las relaciones ruso-sirias, fundado en la sólida base de la cooperación bilateral que ya se ha desarrollado a lo largo de muchos años", reza el comunicado.De acuerdo con el texto, esto también afecta al funcionamiento de bases militares rusas, a las que se les puede asignar temporalmente el papel adicional de centros humanitarios, teniendo en cuenta la urgente necesidad de asistencia externa de la población siria.En cuanto al formato de Astaná sobre Siria, subraya que Rusia, Irán y Turquía están de acuerdo en que "su potencial está lejos de agotarse y podría desempeñar un papel útil en el futuro". Asimismo, precisa que Líbano, Irak y Jordania también hicieron una contribución útil en su labor como observadores.El pasado 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria, liderada por el grupo Hayat Tahrir Sham (HTS) lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el Ejército regular desde el noroeste del país.En menos de dos semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes como Alepo, Hama y Homs, y entraron el 8 de diciembre en la capital, Damasco, donde proclamaron la caída del presidente Bashar Asad (2000-2024). El primer ministro de Siria, Mohamed Gazi Jalali, declaró que queda en el país junto con algunos otros ministros y que estableció contacto con los dirigentes de la oposición armada.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó que Asad, tras sostener conversaciones con diversos actores del conflicto sirio, tomó la decisión de abandonar su puesto y el país, ordenando traspasar el poder de modo pacífico. Rusia no participó en esas conversaciones.Moscú advierte a Chisináu contra una solución militar de la situación en TransnistriaMoldavia no debe usar la crisis energética para resolver militarmente la situación en Transnistria, apuntaron desde el Ministerio de Exteriores de Rusia.Advierte otra vez a Chisináu contra "la fantasía de utilizar la crisis energética en el país para resolver el problema de Transnistria por la fuerza". Rusia, continúa el texto, "responderá adecuadamente a cualquier provocación y garantizará protección a los ciudadanos rusos en Transnistria, al contingente de paz, a los militares del grupo operativo de tropas rusas y a los almacenes militares en la localidad de Cobasna".A finales de diciembre de 2024, la compañía rusa Gazprom advirtió que a partir del 1 de enero dejaría de suministrar gas a Moldavia, debido a que la empresa Moldovagaz ha acumulado una deuda de 709 millones de dólares que Chisináu se niega a amortizar.Las entregas de gas ruso cesaron el 1 de enero por la negativa de Kiev a prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa por territorio ucraniano. La Central Hidroeléctrica Moldava, situada en el territorio de Transnistria, empezó a generar energía usando carbón. Desde el 3 de enero, Transnistria comenzó a programar apagones en diferentes zonas.

https://noticiaslatam.lat/20250124/putin-reafirma-que-rusia-esta-dispuesta-a-negociar-la-situacion-en-ucrania-1160730254.html

https://noticiaslatam.lat/20250122/no-hay-casi-ningun-aspecto-de-la-politica-europea-que-trump-no-parezca-dispuesto-a-cambiar-1160656968.html

https://noticiaslatam.lat/20250121/putin-y-sisi-destacan-la-necesidad-de-respeto-incondicional-a-la-integridad-territorial-de-siria-1160645879.html

https://noticiaslatam.lat/20250116/el-nuevo-lider-de-siria-no-queremos-ningun-conflicto-ni-con-israel-ni-con-nadie-1160531050.html

https://noticiaslatam.lat/20250124/que-tanto-puede-influir-el-precio-del-petroleo-en-el-conflicto-ucraniano-1160724677.html

occidente

ucrania

eeuu

siria

transnistria

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, occidente, ucrania, otan, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, eeuu, donald trump, 🌍 oriente medio, siria, guerra civil de siria, 🌍 europa, transnistria, moldavia