Como señaló FT, los aliados europeos están negociando la idea de enviar tropas a ese país como parte de una solución del conflicto. Ese tema será abordado en una cumbre informal de la Unión Europea en febrero por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Hasta ahora, solo los países bálticos manifestaron su apoyo a esa medida, en caso de que se trate de una misión más amplia junto con otros aliados. Los medios informaron antes que la mayoría de los asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, aprueban la creación de una zona desmilitarizada, patrullada por tropas europeas, como parte de una posible solución al conflicto en Ucrania. Los asesores de Trump también apoyan en general la idea de congelar la actual línea del frente. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev.El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una línea directa celebrada en diciembre de 2024, reiteró que Rusia no necesita una tregua, sino una paz duradera, con garantías de seguridad fiables para su país y sus ciudadanos. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la opción de congelar el conflicto ucraniano es inaceptable para Rusia.En junio de 2024, el dirigente ruso formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Kiev rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

