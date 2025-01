https://noticiaslatam.lat/20250119/el-nuevo-despliegue-de-armas-nucleares-estadounidenses-en-europa-cuestiona-la-naturaleza-de-la-otan-1160596494.html

El nuevo despliegue de armas nucleales estadounidenses en Europa cuestiona la naturaleza de la OTAN

Este anuncio pretendía mostrar a Moscú que la OTAN está preparada para cualquier ataque a algún país de la alianza, pero ha demostrado hasta qué punto estos países son un protectorado de Estados Unidos, concluyó ex analista principal de política de seguridad en la Oficina del Secretario de Defensa de EEUU, Michael Maloof.De acuerdo con el experto, el despliegue de las armas nucleares subraya, una vez más, cómo la OTAN se ha convertido no en una alianza defensiva, sino ofensiva, con bases donde almacena las bombas para objetivos obvios como Rusia en caso de una escalada mortal.¿Qué puede hacer Trump?El exfuncionario espera que en su segundo mandato, Trump reevalúe por completo el despliegue de bases estadounidenses en toda la OTAN, especialmente en Alemania y el Reino Unido. Maloof afirma que no solo la expansión del bloque hasta las fronteras rusas, sino la propia existencia de la Alianza Atlántica, creada tras la Segunda Guerra Mundial para oponerse a la Unión Soviética, ha sido un desastre para la seguridad europea.Maloof enfatizó que el despliegue de nuevas armas nucleares, la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado en 1987, y otros factores diversos han hecho de Europa un lugar más peligroso y hacen a Occidente más vulnerable a los ataques.En los últimos años, han surgido informes sobre los planes de EEUU de volver a desplegar armas nucleares tácticas en el Reino Unido, en la base de la Real Fuerza Aérea en Lakenheath, aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial.Jill Hruby, responsable de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de EEUU, reveló en una conferencia en el Instituto Hudson que el Ejército estadounidense ya está desplegando nuevas bombas B61-12 en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Nuestra asociación estratégica con el Reino Unido es muy sólida, al igual que su compromiso con la disuasión nuclear. Y juntos hemos hecho avanzar nuestra visión de la resistencia de la cadena de suministro crítica. La OTAN es fuerte", sentenció Hruby.La B61-12, también conocida como B61 Mod 12, es la última actualización de diseño de la bomba nuclear de caída libre de potencia variable estadounidense, desplegada por primera vez a finales de la década de 1960. La Mod 12 está destinada a sustituir a las antiguas variantes Mod 3, 4 y 7 del arma, y cuenta con una potencia de 0,3 a 50 kilotones.Las variantes más antiguas de la munición están desplegadas actualmente en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía. La OTAN ha aprobado el uso de estas armas por parte de determinados miembros de la alianza en el marco de sus acuerdos de "uso compartido de armas nucleares".

