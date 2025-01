https://noticiaslatam.lat/20250123/plan-de-milei-para-el-litio-argentino-va-en-linea-directa-con-los-intereses-de-eeuu-1160684943.html

Plan de Milei para el litio argentino va "en línea directa con los intereses de EEUU"

Plan de Milei para el litio argentino va "en línea directa con los intereses de EEUU"

23.01.2025

Cuando el Gobierno de Javier Milei mira al Estados Unidos de Donald Trump, ve un actor relevante para su agenda global, con el Fondo Monetario Internacional con un rol preponderante. Pero existe un factor que alimenta la reciprocidad en el interés: el litio argentino, de creciente relevancia para la Casa Blanca.Si bien el denominado "oro blanco" ya había sido destacado por la exjefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, su relevancia vuelve al centro de la agenda en virtud del creciente rol que cobra para la matriz productiva de los Estados Unidos.El recurso es codiciado por uno de los funcionarios más renombrados del Gabinete de Trump: Elon Musk. En virtud del sustancial rol del litio para el almacenamiento de energía de los vehículos eléctricos, el titular de la multimillonaria compañía Tesla —quien conducirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental— ha expresado en reiteradas oportunidades su interés por las reservas del país austral. "Recomiendo invertir en Argentina", expresó en más de una oportunidad."Argentina explica el 51% de las importaciones de litio de Estados Unidos: es clave para sectores muy relevantes, como la industria aeroespacial. El litio es un producto estrella en las exportaciones del país. Explicamos casi el 5% de la exportación mundial y estamos apuntando a duplicar su capacidad para este año", dijo a Sputnik Víctor Delbuono, economista especializado en recursos naturales y exdirector de Economía Minera en la Secretaría de Minería de la Nación."Oro blanco" para la Casa BlancaCon exportar no alcanza. Especialistas consultados por Sputnik advirtieron sobre la relevancia de no limitarse a enviar al exterior la materia prima. "La propuesta de Milei es meramente extractivista: plantea primarizar la economía y ofrecer el litio al exterior sin ningún valor agregado de nuestro país, lo cual perjudica el desarrollo local. Va en línea directa con los intereses de Estados Unidos", dijo a este medio Roberto Salvarezza, exministro argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación (2019-2021).El experto manifestó su preocupación con el rumbo adoptado por el Gobierno en cuanto a su alineamiento hacia Washington. "Anteriormente Argentina, Chile y Bolivia acordaron en la necesidad de agregar valor al recurso natural, como acción conjunta. Hoy nosotros podríamos renunciar a eso en pos de la relación personal de Milei con Trump, lo cual sería muy perjudicial", remarcó.Si Argentina se limita a la venta del metal, podría afrontar otro obstáculo: el reciente descubrimiento de un depósito de litio en un supervolcán conocido como Caldera McDermitt, en Estados Unidos. El yacimiento —que, según consignaron medios extranjeros, albergaría más de 20 millones de toneladas del recurso— podría suponer un desafío para el mercado exportador del país austral."Hoy Estados Unidos busca explotar litio, pero solo cuenta con desarrollo incipiente. Además, para explotarlo se requiere una sustanciosa cantidad de químicos, con un fuerte costo ambiental, a diferencia del litio en salmuera que tenemos en Argentina, cuya extracción tiene menos impacto", apuntó el exministro.Consultado al respecto, Delbuono consideró que "todavía es incierto el rumbo concreto que adopte Trump desde el Gobierno, en caso de que decida priorizar la explotación local del recurso y no la importación. Pero lo cierto es que por ahora hay una fuerte dependencia de Estados Unidos hacia los recursos argentinos".El "producto estrella"Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de litio pasó de 200.000 toneladas en 2021 a 325.000 en 2023 y crecerá hasta 2,5 millones de toneladas en 2040. Ante este escenario, Argentina se ha fijado como objetivo la multiplicación de su actividad extractiva.En ese marco, Delbuono apuntó que "en los últimos años, el litio se convirtió en un producto estrella para Argentina, pero aún está lejos de equipararse a la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta o al complejo agroexportador, tan fuerte en el país".El economista precisó que "aún en un escenario de mayor explotación -triplicándose o cuadruplicándose-, difícilmente logremos generar más de 5.000 millones de dólares en el sector. Sin embargo, es fundamental desarrollar el litio para diversificar la canasta exportadora".Salvarezza se mostró entusiasta al respecto. Para el exministro, el metal "podría constituirse en el segundo rubro más relevante en materia de energía, en el capítulo del almacenamiento. Es fundamental profundizar el desarrollo del sector".

