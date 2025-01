https://noticiaslatam.lat/20250110/el-creciente-interes-de-china-por-el-litio-es-su-palanca-en-la-oposicion-economica-a-eeuu-1160366333.html

El creciente interés de China por el litio es "su palanca en la oposición económica a EEUU"

El creciente interés de China por el litio es "su palanca en la oposición económica a EEUU"

Sputnik Mundo

El aumento de la participación de China en las reservas de litio es una ventaja en la guerra económica con EEUU, expresó a Sputnik el experto industrial... 10.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-10T18:44+0000

2025-01-10T18:44+0000

2025-01-10T18:44+0000

economía

china

eeuu

litio

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

🌏 asia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/03/1158753099_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_80ba758803ddffdf567f37b38daa1c7d.jpg

China ha pasado del sexto puesto en las reservas mundiales de litio al segundo, aumentando su proporción al 16,5% desde el 6%, informó la agencia Xinhua el 8 de enero.También agregó que, en un futuro próximo EEUU, no será totalmente autosuficiente en términos de litio y, desde luego, no será un gran exportador de este metal. De ahí que les resulte difícil dejar de importar litio de China, indicó Jazánov.Estados Unidos pretende aumentar su independencia del suministro de litio procedente de China incentivando proyectos para desarrollar diversos tipos de yacimientos, tanto pegmatíticos como no convencionales, señaló.Desde el punto de vista de Jazánov, China podrá establecer nuevas condiciones o imponer restricciones a EEUU, en vista del crecimiento de las reservas de litio y la dependencia de este país de las mismas. El experto precisó que podrían, por ejemplo, cerrar la planta de Tesla en Shanghái.De acuerdo con los datos estadísticos presentados por la Oficina del Censo de Estados Unidos, se importaron desde China baterías eléctricas y sus piezas por un valor de 13.960 millones de dólares en enero-octubre de 2024, lo cual constituye un 15% más que en el mismo período del año anterior. Fue el mayor volumen de compras en un período de 10 meses desde el año 1992 (no se dispone de datos anteriores).Los Estados Unidos mayoritariamente compraron a China baterías de ion de litio (12.500 millones de dólares), piezas de baterías (1.200 millones de dólares) y baterías de plomo (233,6 millones de dólares), reportan.

https://noticiaslatam.lat/20241024/con-china-en-la-mira-argentina-entregara-a-eeuu-informacion-privilegiada-sobre-su-litio-1158506407.html

china

eeuu

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, litio, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, 🌏 asia