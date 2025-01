https://noticiaslatam.lat/20250123/gobierno-de-peru-preve-buena-relacion-comercial-con-eeuu-pese-a-politica-mas-soberanista-de-trump-1160679895.html

Gobierno de Perú prevé buena relación comercial con EEUU pese a política "más soberanista" de Trump

Gobierno de Perú prevé buena relación comercial con EEUU pese a política "más soberanista" de Trump

Sputnik Mundo

Si bien el Gobierno de Perú es optimista respecto a la relación comercial con EEUU bajo el mandato de Donald Trump, las amenazas arancelarias y las políticas... 23.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-23T03:03+0000

2025-01-23T03:03+0000

2025-01-23T03:03+0000

américa latina

perú

eeuu

china

donald trump

📈 mercados y finanzas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0f/1149767173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81aadbbe5d08d662a3a2d3efff91e9cf.jpg

A pesar de que la presidenta Dina Boluarte no estuvo en la lista de mandatarios latinoamericanos invitados a la asunción de Donald Trump, el regreso del republicano a la Casa Blanca es visto con optimismo desde la Administración de Perú, que entiende que podría ser una oportunidad de acercarse más a Washington y obtener mejores réditos del clima internacional.La esperanza manifiesta en el Gobierno de Boluarte contrasta con las amenazas que referentes del Gobierno de Trump han hecho específicamente contra Perú como respuesta de la cooperación con China consolidada en los últimos años. El propio enviado del Departamento de Estado para América Latina, Mauricio Claver-Carone, declaró en noviembre de 2024 que cualquier producto que pasara por el megapuerto de Chancay —una de las obras más importantes realizada por Perú en los últimos años— sería inmediatamente gravada con un arancel del 40%, debido a que la terminal es, según la Casa Blanca, parte de "una estrategia china" para influir en América Latina.A esto se suma lo que, consultado por Sputnik, el analista internacional peruano Martín Manco calificó como una política "más soberanista" de Trump, bajo la cual EEUU priorizará sus intereses nacionales antes que la cooperación con otros países. "Vayamos a lo que dijo Trump: 'No necesitamos a América Latina'", ilustró el experto, en relación a las pocas posibilidades de que el segundo mandato de Trump ponga énfasis en las necesidades de Perú o algún otro país latinoamericano.En efecto, el experto consideró que la postura contra China del jefe de Estado de EEUU podría llegar a afectar a Perú, que en los últimos años se ha acercado al gigante asiático con grandes proyectos como el megapuerto, previsto para concentrar gran parte del comercio internacional entre Sudamérica y Asia.China avanzó donde EEUU se retiróTambién consultado por Sputnik, el economista peruano Jorge Vega recordó que si bien Perú tiene un excelente Tratado de Libre Comercio con EEUU vigente desde 2009, las empresas estadounidenses "no están aprovechando todo el potencial" del acuerdo. Asimismo, consignó que el sitio de principal socio comercial de Perú que ostentaba la potencia norteamericana es ocupado actualmente por China.Para el especialista en comercio internacional, Perú "no tiene preferencia por un país o por otro" en sus relaciones comerciales, pero los capitales chinos han visto oportunidades de inversión en sectores en los que las empresas estadounidenses parecen "haberse retirado" en los últimos tiempos. El megapuerto de Chancay es, según el economista, uno de los ejemplos, ya que "el inversor peruano —la empresa minera Volcán— buscó inversionistas en distintos países incluido EEUU y nadie se interesó excepto los chinos".Tanto Manco como Vega entienden que la era Trump podría acercar algunas inversiones estadounidenses en el sector minero, uno de los campos que parece ser más estratégico para el nuevo presidente estadounidense. Vega apuntó, de todos modos, que la producción minera de Perú sigue muy concentrada en el cobre y no tanto en litio u otros minerales raros, mayormente presentes en otros países de la región. Manco, por su parte, subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano debería saber manejar un posible interés estadounidense en esta área, dado que ya existen varias compañías chinas invirtiendo en él.Por si fuera poco, los expertos recordaron que la creciente inseguridad y tensión política que existe en Perú no ha generado buenos incentivos para la inversión extranjera, lo que podría hacer todavía más difícil que crezca el caudal de inversiones estadounidenses en el país. En la actualidad, las inversiones provenientes de EEUU representan solo el 11% del total que llega al país, según datos de la Cámara de Comercio Americana en Perú.Aranceles al puerto de Chancay serían ilegalesVega desestimó las declaraciones de Claver-Carone en la que propuso arancelar a toda la producción que llegue a territorio estadounidense luego de pasar por el megapuerto de Chancay, bajo el argumento de que, por tener capitales chinos, debería ser considerado como mercadería proveniente del gigante asiático.Vega aseguró que, de concretarla, la medida sería "ilegal" y "muy perjudicial" para la economía peruana, debido a un efecto "psicológico" que "paralizaría a otras posibles inversiones". Al mismo tiempo, admitió que el grueso de la mercadería que pasa por Chancay tiene como origen o destino Asia y que, en realidad, el comercio entre Perú y EEUU puede hacerse perfectamente desde otros puertos peruanos como el de Callao.

https://noticiaslatam.lat/20250116/vizcarra-mantiene-su-popularidad-en-peru-pese-a-la-incertidumbre-por-su-futuro-politico-1160502462.html

https://noticiaslatam.lat/20241205/peru-el-nuevo-megapuerto-de-chancay-preve-una-inversion-millonaria-para-mayor-integracion-de-brasil-1159517850.html

perú

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, eeuu, china, donald trump, 📈 mercados y finanzas, 💬 opinión y análisis