"No hay necesidad de usar Ejército": la injerencia de Trump en Suramérica se produciría sin soldados

El presidente de EEUU, Donald Trump, está interesado en interferir en los asuntos de la región de América Latina para contener la influencia de Rusia y China... 22.01.2025, Sputnik Mundo

En su discurso tras jurar como nuevo presidente de EEUU el pasado 20 de enero Trump volvió a afirmar que Washington debe recuperar el control sobre el canal de Panamá. Considerado una de las rutas más importantes para el comercio mundial, el canal fue inaugurado en 1914 y fue administrado por EEUU hasta 1999, cuando el control pasó a manos del Gobierno panameño. En las últimas semanas, Trump ha elevado el tono, sin descartar la posibilidad de una ocupación militar del canal, con el argumento de que China podría controlar el paso. En opinión de los analistas, el argumento es falso, pero suscita preocupación por la posibilidad de utilizar la ocupación del canal para reforzar la presencia militar estadounidense en Suramérica. La influencia china en la región ha crecido significativamente en las últimas décadas, mientras que EEUU ha ido perdiendo terreno, especialmente en Colombia y Brasil, donde Gustavo Petro y Luiz Inacio Lula da Silva fueron elegidos presidentes respectivamente. Además, a finales de 2024, Perú autorizó a Estados Unidos a enviar militares para ayudar al país en materia de seguridad.Para el investigador de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Jose Augusto Zague, la amenaza de Trump contra Panamá está en línea con otras declaraciones sobre convertir a Canadá en un estado del país u ocupar Groenlandia: un discurso diseñado para mantenerse en el punto de mira, especialmente frente a su propio electorado y otros líderes mundiales de derecha radical. Sostuvo que el envío de soldados a Perú debe ser analizado con cuidado porque no está claro si Trump retomará el enfoque estadounidense implementado en la década de 1990-2000, cuando en el continente latinoamericano se implementó un modelo de seguridad multidimensional en el que las Fuerzas Armadas cumplían tareas de seguridad pública, principalmente en la lucha contra el narcotráfico.Precisó que esa fue la estrategia implementada en Colombia, que alcanzó su apogeo durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010) y ahora experimenta un declive bajo el liderazgo de Petro. "Hay que analizar si lo que parece ser una nueva política de Estados Unidos —en este caso el envío de soldados a Perú— continuará bajo el nuevo Gobierno, o si podría ser una iniciativa aislada de la Administración [del expresidente de EEUU, Joe] Biden y el actual ejecutivo puede tener otros intereses", opinó. Por su parte, el especialista en seguridad internacional de la misma universidad, Hector Saint-Pierre, subraya que el discurso inaugural de Trump fue "muy republicano", dirigido al interior de Estados Unidos y mostrando desconocimiento en lo que corresponde a las realidades suramericanas.Por otra parte, subraya que el discurso del mandatario estadounidense dio la impresión de un "canto del cisne". Es decir, "el último canto antes de la muerte de una gran potencia en evidente decadencia" que desafía y abandona todos los organismos internacionales, mostrando desinterés por el mundo y concentrándose en sí misma.Al mismo tiempo, continuó, "toda esta narrativa obliga a los países que realmente están preocupados por su existencia a buscar otras alternativas, algo que de hecho están haciendo". "En otras palabras, la entrada de China en América Latina está bastante consolidada, se debe precisamente a la poca importancia que Estados Unidos está dando a la región. China está prestando atención a varios países, y para Washington será difícil de revertir la influencia de Pekín en ellos", puntualizó.En opinión del experto, Colombia fue utilizada como una especie de base estadounidense en América del Sur durante el tiempo que fue necesario, pero finalmente fue sustituida. Esto se debe a que los avances tecnológicos han permitido un enfoque diferente para vigilar la región. Además, agregó, EEUU tiene actualmente bases en otros países del continente, como Ecuador, Argentina y Brasil, donde las tropas estadounidenses "realizan constantes ejercicios militares en la frontera norte con diferentes objetivos".De acuerdo con Saint-Pierre, Trump está librando actualmente una guerra entre bastidores con el llamado deep state ("Estado profundo" en español) —constituido por toda la estructura burocrática y administrativa del Gobierno y los militares que son una parte crucial de las decisiones que se toman— que está siendo sustituido por los big tech. La batalla de Trump contra el Estado profundo, opina que es, por extensión, también un enfrentamiento con las FFAA estadounidenses. A su entender, todas estas big tech que se acercan a Trump, son las grandes tecnológicas a vigilar, que se acercan al poder, y ese poder se puede ejercer. "En otras palabras, no es necesario utilizar grandes Ejércitos. Se trata de informaciones que alteran y cambian, trastornan las percepciones de las sociedades con resultados muy importantes", explicó.Las amenazas de Trump de ocupar el canal de Panamá reflejan una disputa comercial por la influencia con China en América Latina y del Sur, expresó a su vez la especialista en relaciones internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina, Jahde Lopez."El canal de Panamá es una ruta estratégica de comercio y transporte internacional, y cualquier movimiento militar estadounidense dentro de esta región reforzaría la posición de Washington, además de proyectar poder en un punto económicamente importante", especificó. A su juicio, la amenaza en este sentido podría tener como objetivo no solo "contener la creciente influencia de China", sino también "reafirmar la presencia militar, la influencia y los intereses de EEUU en el continente", especialmente en la zona de conexión entre el Atlántico y el Pacífico "de gran interés económico y geoestratégico".En este contexto, señaló que "el problema no es que el canal sea administrado por otro país, sino que no sea gestionado por EEUU", y apuntó que la autorización dada por Perú para traer soldados estadounidenses podría tener un impacto significativo en la expansión de la presencia militar de Washington en América Latina.Además, se hizo eco de que dicha autorización podría "sentar un precedente para interferir en los asuntos de otros países de la región", así como ser utilizada para ampliar la influencia de los Ejércitos nacionales en la zona.Constató que la llegada al poder de Petro, que prioriza la autonomía, una agenda progresista y busca diversificar las alianzas, es un reflejo de un movimiento más amplio en América Latina que podría cambiar la dinámica política y económica del continente a largo plazo.No obstante, señaló que Estados Unidos no querrá renunciar a "una parte tan importante de su hegemonía", especialmente cuando este cambio en la posición de Colombia podría inspirar a otros países suramericanos a adoptar una postura más independiente frente a Washington".López consideró que se trata de un claro intento de EEUU no solo de mantener, sino también de ampliar su presencia en América Latina, ya que Washington se ha visto históricamente como la potencia central en las Américas, con el deber de proteger a otros países, lo que en realidad significa proteger los intereses estadounidenses y disuadir a las potencias entrantes y competidoras"."Esta presencia no siempre es necesariamente explícita, directa o militar, también es indirecta, ya sea a través de medios diplomáticos, económicos o estratégicos, y sobre todo a través de la difusión de una ideología neoliberal apoyada por ciertos grupos de la región", añadió. "Se puede ver que en los últimos años Estados Unidos ha estado muy preocupado por la creciente participación de China en los asuntos latinoamericanos en términos de inversión, asociaciones comerciales y en términos de tecnología, que creo que es el tema principal en este momento", concluyó.

