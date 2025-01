https://noticiaslatam.lat/20250121/mexico-tiene-que-ser-muy-inteligente-la-relacion-con-canada-seria-tensa-con-freeland-en-el-poder-1160627003.html

"México tiene que ser muy inteligente": la relación con Canadá sería tensa con Freeland en el poder

"México tiene que ser muy inteligente": la relación con Canadá sería tensa con Freeland en el poder

Sputnik Mundo

La ex vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, representaría un perfil férreo para México, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum necesitaría... 21.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-21T21:24+0000

2025-01-21T21:24+0000

2025-01-21T21:37+0000

américa latina

política

chrystia freeland

justin trudeau

donald trump

canadá

méxico

eeuu

claudia sheinbaum

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160625543_91:461:2912:2048_1920x0_80_0_0_f14e2a6d51b17b202b489117cfa099ca.jpg

El 17 de enero de 2025, Freeland anunció su intención para contender por el liderazgo del Partido Liberal canadiense y, con ello, tener una oportunidad de ser primera ministra de la nación norteamericana. "Me presento para luchar por Canadá", escribió en la red social X. En un video promocional, la exfuncionaria canadiense explicó que está lista para pelear ante las adversidades en su país, como las posibles medidas cohercitivas que tenga el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Ottawa.El anuncio de Freeland ocurrió después de que el actual mandatario canadiense, Justin Trudeau, anunciara el 6 de enero su renuncia al cargo, misma que será efectiva hasta que su grupo político elija a la persona sucesora.Relación tensa en la región "Ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 25% de aranceles a México y Canadá, lo ideal sería que [los afectados] unieran fuerzas para hacer frente a [Washington]. Pero recordemos que tanto EEUU como Canadá están impulsando políticas económicas proteccionistas para blindar a Norteamérica ante el avance de China. Por ello, el Gobierno mexicano debe ser cauteloso", indica Adriana Estefany Carbajal, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para la experta, el futuro de la relación entre Ottawa y México bajo una Administración comandada por Freeland se perfilaría complejo.En este mismo sentido, María Cristina Rosas, maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, refiere que las ideologías de Freeland y Sheinbaum son disímiles."Chrystia es liberal y Sheinbaum, de izquierda; no hay mucha empatía ideológica entre ambos grupos. Además, la llegada [de la exfuncionaria canadiense] al poder sería un infierno para su país, ya que tiene una mala relación con Trump, quien incluso calificó sus acciones como 'tóxicas", recuerda.La trayectoria de la candidata Freeland tiene una amplia trayectoria en la política canadiense. Sin embargo, no es lo único que ha realizado. Durante dos décadas, ejerció el periodismo en medios como Reuters, Financial Times, The Washington Post (WP) y The Economist. A partir de 2013 ingresó al mundo político gracias a que obtuvo un escaño en el Parlamento de la nación norteamericana, de la mano del Partido Liberal.Conforme pasó el tiempo, fue ministra en las carteras de Comercio internacional (2015-2017), Asuntos Exteriores (2017-2019) y de Finanzas (2019-2024). Tras los comicios de 2019, Trudeau ajustó su gabinete y nombró a la funcionaria como vice primera ministra canadiense.Pero en diciembre de 2024, Freeland renunció a sus cargos en el Gobierno canadiense, aludiendo diferencias con el premier. La exfuncionaria es reconocida por su férrea postura a favor de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia, derivadas de la operación militar especial en Ucrania, lo que demostró el apoyo canadiense a Kiev.En 2014, fue vetada por el Gobierno ruso para ingresar a esa nación por diversas causas, entre ellas, que su abuelo, de raíces ucranianas, colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.¿Cómo sería la relación con México?Freeland no es una desconocida en México, al menos en lo que respecta al plano político y económico de la nación latinoamericana. Ella se encargó de comandar al equipo canadiense que renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde también está incluido Estados Unidos. Posteriormente, este pacto se llamaría T-MEC.Ante ello, Canadá cerró filas con México, lo que ayudó a resolver temas como el comercio de automóviles y el panel de solución de controversias. Asimismo, Freeland se mostró cercana al equipo mexicano, que en un principio fue encabezado por Ildefonso Guajardo, secretario mexicano de Economía durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).Con el paso de los años, tanto la carrera política de Freeland como el mundo cambiaron vertiginosamente. Eso fue evidente en sus declaraciones de noviembre de 2024, cuando dio a conocer sus preocupaciones sobre la triangulación de productos chinos a través del territorio mexicano, cuestión que, de acuerdo con la exfuncionaria, afectaría el T-MEC. Esto incentivó a los políticos de su país a proponer la expulsión de la nación latinoamericana del pacto, mismo que se revisará en 2026. Pero ese no es el único tema sobre la mesa. Carbajal, quien también es docente en la UNAM, vislumbraría posibles confrontaciones entre la política canadiense y Sheinbaum en tópicos como el fentanilo y la migración irregular."Canadá está generando políticas migratorias más cerradas, mucho más proteccionista (...). No estimo que exista una apertura a, por ejemplo, quitar los visados a los mexicanos", expresa.¿Tiene oportunidad de ganar?Las expertas tienen estimaciones distintas sobre si Freeland tiene oportunidades de ser primera ministra de Canadá. Sin embargo, ninguna observa que, bajo su liderazgo o no, se rompa el T-MEC.Por ejemplo, Carbajal declara que la exfuncionaria sí tiene un peso relevante para poder ser líder del Partido Liberal y, con ello, relevar a Trudeau del cargo.Por su parte, Rosas considera que tiene más posibilidades de ganar la contienda el conservador Pierre Poilievre, quien desde hace meses ya rebasaba en las encuestas a Trudeau.Además de la exintegrante del gabinete actual, otro de los personajes favoritos en el ala liberal a relevar al actual primer ministro de Canadá es Mark Carney, quien fue gobernador del banco central de este país.Los comicios para elegir a la persona que encabezará el Gobierno canadiense se podrían celebrar en marzo de este año.

https://noticiaslatam.lat/20241225/escandaloso-historial-de-trudeau-por-que-incluso-miembros-de-su-partido-quieren-que-se-vaya-1160019814.html

https://noticiaslatam.lat/20241219/con-la-renuncia-de-freeland-la-reeleccion-de-trudeau-en-canada-se-aleja-cada-vez-mas-1159848834.html

https://noticiaslatam.lat/20200701/el-abece-de-los-beneficios-y-riesgos-que-trae-a-mexico-el-t-mec-1091929560.html

https://noticiaslatam.lat/20250108/quien-podria-ser-el-proximo-primer-ministro-de-canada-1160301530.html

canadá

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

política, chrystia freeland, justin trudeau, donald trump, canadá, méxico, eeuu, claudia sheinbaum, 💬 opinión y análisis