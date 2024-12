https://noticiaslatam.lat/20241216/renuncia-ministra-de-finanzas-de-canada-por-diferencias-con-el-primer-ministro-1159811682.html

Renuncia ministra de Finanzas de Canadá por diferencias con el primer ministro

WASHINGTON (Sputnik) — La ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, anunció su renuncia, motivada por diferencias con el primer ministro, Justin... 16.12.2024

"El viernes [13 de diciembre], usted me dijo que ya no me quería como su ministra de Finanzas y me ofreció otro cargo en el Gabinete. Luego de pensarlo, concluí que el camino viable y honesto es el de renunciar a este Gabinete", señaló Freeland en una misiva a Trudeau. La ahora exministra de Finanzas, reconoció que en las últimas semanas había tenido "diferencias" con el primer ministro sobre cuál era el mejor camino para llevar adelante el país. En su carta de renuncia, Freeland calificó la política del presidente ganador de las presidenciales de EEUU, Donald Trump, como "un agresivo nacionalismo económico" y señaló que la amenaza de aplicar aranceles de hasta un 25% será "un severo desafío" para Canadá. Defendió también "los agotadores esfuerzos" realizados en estos meses para manejar los gastos del país, para darle la flexibilidad necesaria para hacer frente a estos desafíos que presenta Washington. Chrystia Freeland asumió el cargo de ministra de Finanzas en agosto de 2020. Previamente, entre enero de 2017 y noviembre de 2019, se había desempeñado como ministra de Asuntos Exteriores.

