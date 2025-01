https://noticiaslatam.lat/20250120/sheinbaum-destaca-relevancia-del-t-mec-para-el-desarrollo-economico-de-eeuu-1160617882.html

Sheinbaum destaca relevancia del T-MEC para el desarrollo económico de EEUU

Sheinbaum destaca relevancia del T-MEC para el desarrollo económico de EEUU

Sputnik Mundo

Estados Unidos requiere el apoyo de Canadá y México, sus socios comerciales más cercanos en Norteamérica y pares en el acuerdo T-MEC, para avanzar en su... 20.01.2025

La mandataria mexicana insistió en que este pacto comercial debería ampliarse al resto del continente americano, con el propósito de competir como un bloque frente a otros países.Asimismo, Sheinbaum indicó que dentro del Plan México, estrategia que presentó la semana pasada, hay lineamientos donde, si bien se habla de la cooperación con las naciones del mundo, también deja clara la soberanía del Gobierno mexicano."[El proyecto] no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países; los podemos tener, como en el caso de la Unión Europea (...). No obstante, ¿qué planteamos nosotros [con el Plan México]? Que recuperemos [la producción nacional] que, durante el período neoliberal, se perdió", añadió.El T-MEC ha formado parte del discurso de las naciones que lo integran, esto especialmente por los amagos del triunfante de las presidenciales de EEUU, Donald Trump, o los comentarios de gobernantes canadienses, incluido el primer ministro, Justin Trudeau, para estudiar el retiro de México del pacto comercial, especialmente por la cercanía de la nación latinoamericana con China.Ante esta situación, la mandataria mexicana ha señalado que no solo procurará que la nación que gobierna continúe en el acuerdo comercial, que será revisado en 2026, sino que ese mismo esfuerzo se extienda por el resto del continente americano."Nuestra visión de México es que el tratado comercial entre EEUU, Canadá y México debería ampliarse en muchos sentidos hacia el sur, porque eso nos haría, como continente, una potencia económica muy por encima de cualquier otra región del mundo", refirió el 17 de diciembre de 2024.

