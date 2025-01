https://noticiaslatam.lat/20250116/marco-rubio-opta-por-la-cooperacion-con-mexico-para-el-combate-de-los-carteles-1160512021.html

Marco Rubio opta por la cooperación con México para el combate de los cárteles

Durante su comparecencia este 15 de enero ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Rubio fue consultado sobre las declaraciones de Trump de que designaría como "organizaciones terrorista extranjeras" a los cárteles una vez que regrese a la Casa Blanca.Al respecto, dijo que, en caso de convertirse en el próximo secretario de Estado de EEUU, buscará cooperar con el Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para combatirlos."Mi preferencia sería que pudiéramos trabajar con los mexicanos de modo cooperativo sobre este asunto, porque afecta tanto a su país como al nuestro", afirmó.Rubio, quien es ampliamente considerado una de las designaciones que conseguirán sin problema el beneplácito del Senado para obtener el cargo, dijo los cárteles mexicanos "son ciertamente terroristas por naturaleza"."Aterrorizan a los mexicanos, aterrorizan a los estadounidenses, están implicados en el tráfico de mujeres y niños, tanto como trabajo esclavo como de naturaleza sexual, trafican fentanilo mortal", declaró el senador por la Florida y exaspirante presidencial, conocido por su postura intervencionista con respecto a América Latina, especialmente Cuba y Venezuela.Sin embargo, el legislador admitió que esa designación "u otra etiqueta que podamos usar" sería una "herramienta imperfecta" para combatirlos, aunque afirmó que no rechaza aplicarla.Vale recordar que Trump ha amenazado con establecer aranceles del 25% a productos mexicanos ni bien tome posesión de su cargo si es que las autoridades no refuerzan el combate contra el ingreso de migrantes indocumentados y fentanilo a través de la frontera."Para nosotros no solo es importante perseguir a estos grupos, sino identificarlos y llamarlos por lo que son, terroristas por naturaleza", añadió.

