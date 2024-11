https://noticiaslatam.lat/20241127/drogas-armas-y-victimas-cuales-son-las-cifras-que-respaldan-la-respuesta-de-sheinbaum-a-trump-1159303025.html

Drogas, armas y víctimas: ¿cuáles son las cifras que respaldan la respuesta de Sheinbaum a Trump?

Drogas, armas y víctimas: ¿cuáles son las cifras que respaldan la respuesta de Sheinbaum a Trump?

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una misiva destinada al presidente electo de EEUU, Donald Trump, quien recientemente aseguró que impondría... 27.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-27T01:16+0000

2024-11-27T01:16+0000

2024-11-27T01:16+0000

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

claudia sheinbaum

sputnik explica

eeuu

gobierno de méxico

donald trump

política

seguridad

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/05/1158800469_0:14:650:380_1920x0_80_0_0_2e8789fbc428ea1ed27431cb16ad58f7.jpg

En la misiva que fue leída por Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria de este 26 de noviembre, la mandataria advirtió que de imponer dicho arancel, México respondería con la misma moneda. "Y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes", dijo.Sobre el tema de tráfico de drogas y seguridad, la presidenta mencionó que es de todos sabido que los precursores químicos para la fabricación del fentanilo y de otras drogas sintéticas ingresan a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, por lo que puntualizó que es urgente la colaboración internacional.Además, en la carta dirigida a Trump, el Gobierno de México sostuvo que el 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de Estados Unidos.Las armas: una lucha que parece solo de MéxicoEl reporte titulado El Río de Hierro de Armas a México: Sus Fuentes y Contenidos realizado por Stop US Arms To Mexico revela que "la violencia armada en México ha aumentado precipitadamente en las últimas dos décadas", siendo la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos en 2004 y la declaración en 2007 de la guerra contra las drogas, los factores más determinantes. De acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) obtenidos por Stop US Arms To Mexico, cada año se recuperan en México unas 20.000 armas. Además, este número aumentó un 45% de 2015 a 2022, pasando de 18.063 a 26.433. Durante el mismo periodo de ocho años, el país latinoamericano ha confiscado y enviado a las autoridades estadounidenses un total de 158.289 armas.El número de recuperaciones registradas por México contrasta con el conseguido por Estados Unidos. Recientemente, funcionarios de Seguridad Nacional destacaron el aumento en el número de armas destinadas al país latinoamericano que fueron incautadas en el año fiscal 2023, pero su cantidad se ubicó en apenas 1.392.Desde el sexenio pasado, México interpuso una demanda contra las armerías estadounidenses con la finalidad de frenar el tráfico de armas proveniente de EEUU. La primera fue desestimada, pero la segunda sigue en curso. Según los argumentos presentados por funcionarios mexicanos, las empresas demandadas violaron las leyes del estado de Arizona al vender armas y promocionarlas como estilo militar, además de que han hecho lo contrario a lo que se requiere para minimizar el flujo de armas a México, mismas que llegan a manos de la delincuencia organizada.Las empresas denunciadas fueron Diamondback, SnG Tactical, Ammo AZ, Sprague's Sports y The Hub. "Las armas que los demandados trafican a México incluyen armas de francotirador calibre 50, rifles que pueden derribar helicópteros y penetrar vehículos blindados ligeros y vidrio a prueba de balas; rifles de asalto AK-47 y AR-15", dice la demanda.Consumo de drogas en México, abismalmente menor que en EEUU De acuerdo con el estudio Tendencias de la mortalidad relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas 2000-2022 realizado por la Secretaría de Salud de México, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), así como el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, entre los años 2000 y 2022 en México las defunciones relacionadas directamente con el consumo de drogas ilícitas y médicas han aumentado en un 24,2%.Aunque se reporta un preocupante crecimiento de muertes relacionadas con el consumo de estimulantes (+442,2%) y con el consumo de sedantes (+103,6%), en 2022 se registraron en el país 3.288 muertes relacionadas directamente con el consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con datos de Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), en 1999 las muertes por sobredosis fueron de menos de 20.000 casos, sin embargo, tan solo en 2022, en los Estados Unidos aproximadamente 108.000 personas murieron por sobredosis relacionadas con las drogas. Las muertes por opioides sintéticos distintos de la metadona, principalmente fentanilo, siguieron aumentando con 73.838 muertes por sobredosis notificadas en 2022.Sí, los muertos "los pone" México Segun el reporte publicado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en junio de 2024, durante el primer trimestre del año en los EEUU, "los asesinatos disminuyeron un 26,4%, las violaciones disminuyeron un 25,7%, los robos disminuyeron un 17,8% y las agresiones agravadas disminuyeron un 12,5%". Datos del Major Cities Chiefs Association recopilados entre enero y junio de 2024, reportan que en dicho lapso de tiempo se registraron 3.124 homicidios, menos que los reportados en 2023. En ese mismo lapso, en México se reportaron 10.582 casos de homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y octubre de 2024 en México suman 21.524 homicidios dolosos.

https://noticiaslatam.lat/20240911/crecen-los-rios-de-armas-hacia-mexico-el-problema-es-que-eeuu-no-tiene-voluntad-politica-1157349211.html

https://noticiaslatam.lat/20221012/el-abece-de-la-nueva-demanda-de-mexico-contra-armerias-de-eeuu-empresas-detenidos-y-argumentos-1131447948.html

https://noticiaslatam.lat/20240523/los-adolescentes-de-eeuu-caen-cada-vez-mas-en-la-adiccion-al-fentanilo-1150679888.html

https://noticiaslatam.lat/20241020/sigue-la-violencia-en-sinaloa-van-mas-240-muertos-y-280-desaparecidos--1158388069.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, ciudad de méxico (cdmx), claudia sheinbaum, eeuu, gobierno de méxico, donald trump, política, seguridad, narcotráfico, guerra contra el narcotráfico en méxico