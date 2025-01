https://noticiaslatam.lat/20250119/puede-trump-utilizar-la-corrupcion-al-enviar-ayuda-a-ucrania-para-poner-fin-al-conflicto-1160579107.html

驴Puede Trump utilizar la corrupci贸n al enviar ayuda a Ucrania para poner fin al conflicto?

19.01.2025

Incluso antes de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ya puede presumir de un gran logro de su presidencia: un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el movimiento de resistencia palestino Ham谩s.Durante la carrera electoral, el entonces candidato a un segundo mandato destac贸 que seguir铆a apoyando a Israel. Sin embargo, los funcionarios y diplom谩ticos involucrados en la mediaci贸n del alto el fuego destacan el papel fundamental que jug贸 Trump al ejercer presi贸n sobre el primer ministro israel铆, Benjam铆n Netanyahu, para que cesara su incursi贸n militar en Gaza.El 11 de enero lleg贸 a Israel Steve Witkoff, enviado de Trump para asuntos de Oriente Medio. Cuatro d铆as despu茅s, el multimillonario anunci贸 que las partes hab铆an llegado a un acuerdo. Si Trump logr贸 tan r谩pidamente una tregua en uno de los conflictos m谩s prolongados de la actualidad, sin siquiera ser una promesa de campa帽a, 驴qu茅 estar谩 planeando para poner fin al conflicto ucraniano, uno de los principales temas de su campa帽a?Previamente, el nuevo ocupante de la Casa Blanca ya expres贸 su deseo de reunirse personalmente con el presidente de Rusia, Vlad铆mir Putin, para discutir este y otros temas de importancia global. El Kremlin, sin embargo, destac贸 que cree que el conflicto es demasiado complejo para una soluci贸n f谩cil. Lo mismo declar贸 el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, quien estim贸 un plazo de 100 d铆as para la creaci贸n de un plan de paz.La ayuda militar y financiera podr铆a ser una de las estrategias utilizadas por Trump para presionar a los dirigentes ucranianos para que establezcan negociaciones de paz con Mosc煤, subraya el estudiante del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo P茅rsio Gl贸ria de Paula.El experto, quien tambi茅n es investigador del Centro de Evaluaci贸n de Coyuntura de la Escuela Superior de Guerra Naval, considera adem谩s que la ayuda permanente "es el principal factor de la continuaci贸n del conflicto y, por as铆 decirlo, ha retrasado las posibles negociaciones de paz".Esta reducci贸n del gasto no solo traer铆a ventajas para la resoluci贸n del conflicto, destaca en el informe la internacionalista Maria Eduarda Carvalho de Ara煤jo, miembro fundador del Centro de Investigaci贸n para Rusia, Eurasia y el Espacio Postsovi茅tico (CIRE). En EEUU y Europa, la imagen de r铆os de dinero fluyendo hacia el Tesoro de Kiev es extremadamente impopular. Este hecho se evidencia en el fortalecimiento de partidos cuyo lema de campa帽a es el fin de estas ayudas, siendo el caso m谩s destacado el de Alemania.La reputaci贸n de Kiev, marcada por la malversaci贸n de dinero, solo empeor贸 cuando Zelenski admiti贸, en una entrevista con el podcast del inform谩tico ruso-estadounidense Lex Fridman, que la mitad de los 177.000 millones de d贸lares anunciados nunca llegaron a las arcas ucranianas."Esta afirmaci贸n genera preocupaci贸n", destaca la investigadora del CIRE. "En lugar de satisfacer exclusivamente las necesidades del pa铆s, los recursos internacionales pueden estar generando ganancias para las empresas extranjeras", a帽ade.A finales del a帽o pasado, la galardonada periodista ucraniana Diana Panchenko inform贸 en sus cuentas de las redes sociales de que, mientras el pa铆s eslavo sufre una grave crisis econ贸mica, 13 coches de lujo Rolls-Royce, cada uno de los cuales valorado en 650.000 d贸lares, fueron comprados por miembros del Parlamento y funcionarios del Gobierno en 2024.P茅rsio Gl贸ria de Paula se帽ala que el conflicto es extremadamente lucrativo, no solo para las empresas del complejo militar-industrial estadounidense en Ucrania y sus ejecutivos, sino tambi茅n para el presupuesto del Pent谩gono. Es una "caja negra" que no puede explicar d贸nde se han destinado sus recursos. En este sentido, el experto destaca que Donald Trump puede utilizar estos esc谩ndalos de corrupci贸n tanto para distanciar a EEUU del conflicto como para asociar estos casos a su principal oponente pol铆tico, el Partido Dem贸crata.Las sospechas de relaciones indebidas entre miembros del Partido Dem贸crata y funcionarios ucranianos aumentaron despu茅s de que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, concediera un indulto presidencial a su hijo, Hunter Biden, por todos los delitos cometidos desde 2014, fecha en la que empez贸 a trabajar con Burisma, una empresa de gas ucraniana.La llegada de Trump a la Casa Blanca marca tambi茅n la llegada de sus nominados al m谩s alto nivel de la justicia en EEUU, como el nuevo jefe del FBI, Kash Patel, y la nueva fiscal general, Pam Bondi.Con tantos instrumentos a su favor, Gl贸ria de Paula afirma que existe una alta probabilidad de que Trump utilice el sistema judicial para investigar el papel de los dem贸cratas en el conflicto ucraniano. "Pero esto es m谩s una cuesti贸n de pol铆tica interna de Estados Unidos. Una forma de garantizar m谩s ganancias pol铆ticas para el partido en el poder", subraya.

