Indulto a Hunter Biden deja a los demócratas como "un partido corrupto alejado de la sociedad"

Indulto a Hunter Biden deja a los demócratas como "un partido corrupto alejado de la sociedad"

04.12.2024

El 1 de diciembre, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden firmó un indulto que le permite a su hijo Hunter evitar ser sentenciado por delitos relacionados con armas de fuego y condenas por evasión de impuestos. La decisión implica que Hunter no será sentenciado por los delitos que le fueron imputados y suprime cualquier posibilidad de que algún día vaya tras las rejas. Para la doctora e integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Estefanía Cruz Lera, la decisión del todavía presidente estadounidense "fue muy desafortunada". Y es que, acotó, en enero de 2025 no solo terminará el mandato de Biden, sino su carrera política, siendo el Partido Demócrata el que tendrá que lidiar con las consecuencias. Para el maestro del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Irwing Rico Becerra, "al final del día sí es un asunto de nepotismo y abuso de poder"; sin embargo, recordó que no es el único presidente que ha hecho uso de su poder para indultar. Por ejemplo, el propio Trump hizo uso de este poder, en diciembre de 2020, en beneficio del padre del esposo de su hija, quien había sido acusado de evasión fiscal. "Es el momento de menor liderazgo en el Partido Demócrata"Para el académico Rico Becerra, el indulto de Biden a su hijo llega en un momento en el cual el Partido Demócrata carece de un liderazgo importante. "No diría que esto es algo que va a colocar al Partido Demócrata en una crisis, sino que ya está en una crisis y esto [el indulto] le suma. Creo que la crisis del Partido Demócrata es una crisis institucional, de legitimidad", abundó. Y es que, explicó, los presidentes del ala demócrata que ha tenido EEUU en años recientes, como Barack Obama y Joe Biden no solamente no cumplieron sus promesas de campaña, sino que tuvieron acciones contradictorias a lo que representaban. "Le va a dar legitimidad a Trump"Para la doctora Estefanía Cruz Lera, el indulto de Biden a Hunter tendrá un efecto contrario a los intereses demócratas y es que, consideró, esto beneficiará a Trump y su próxima llegada a la Casa Blanca. Con ella coincide Irwing Rico Becerra, quien ponderó que el republicano va a querer capitalizar esta decisión del todavía presidente demócrata; sin embargo, el analista consideró que tampoco será algo que fortalezca demasiado al magnate. "La presidencia de Biden terminará siendo un fracaso estrepitoso"El paso de Joe Biden por la Casa Blanca, consideró el académico, será una de las más recordadas por su mala actuación. De acuerdo con Cruz Lera, al Partido Demócrata le "costará reconstruirse" tras su derrota del pasado 5 de noviembre y las recientes acciones de Biden: "Tienen prácticamente dos años, hasta las elecciones intermedias, para poder cambiar la narrativa". El polémico HunterJames Comer, presidente de una investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, aseveró que los cargos a los que se enfrentaba Hunter eran solo "la punta del iceberg de la flagrante corrupción sobre la que el presidente Biden y su familia mintieron al pueblo estadounidense".En agosto de 2024, los investigadores de Comer publicaron un informe condenatorio de 300 páginas en el que se detallaba la "conducta impugnable" del mandatario y la presunta actividad delictiva de su hijo. Esto incluía acusaciones relacionadas con el lucrativo puesto de Hunter Biden en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana a partir de 2014 —que culminó con el despido por parte del Gobierno posterior al golpe de Estado de un fiscal local que investigaba presuntas actividades de blanqueo de dinero—, y acusaciones de esquemas similares de pago por jugar, que implicaban tratos comerciales corruptos con actores de toda Eurasia.El ordenador portátil ha resultado ser una fuente inagotable de problemas y vergüenzas políticas y legales para la familia Biden.Además del comportamiento gravemente delictivo relacionado con la corrupción que contenía, el ordenador detallaba la "muy activa" vida personal de Hunter: desde fumar crack ante las cámaras mientras agitaba una pistola y retozaba con strippers y prostitutas, hasta aterrorizar e intimidar a su exesposa y retener la pensión alimenticia de sus hijos.

