Trump sostiene que tiene la última palabra sobre TikTok tras la prohibición de la Corte Suprema

Trump sostiene que tiene la última palabra sobre TikTok tras la prohibición de la Corte Suprema

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Donald Trump, declaró que, en última instancia, le corresponderá a él tomar la decisión sobre la... 17.01.2025

"En última instancia, depende de mí, así que verán lo que voy a hacer (...) El Congreso me ha dado la decisión, así que tomaré la decisión", expresó Trump a la cadena CNN en respuesta a una pregunta sobre si iba a revertir la prohibición pendiente. La Casa Blanca, por su parte, destacó que las acciones para implementar esta ley deben recaer en la próxima Administración, que asume el 20 de enero.La Corte Suprema de EEUU ratificó una ley que prohíbe el funcionamiento de la plataforma de videos TikTok en el país, si su compañía madre no la vende antes del 19 de enero, de acuerdo a un fallo del tribunal publicado en su sitio web. La sentencia había sido impugnada por TikTok, la empresa matriz ByteDance y algunos usuarios en EEUU.La Ley de Protección a los estadounidenses de aplicaciones controladas por adversarios extranjeros hará ilegal que empresas en EEUU brinden servicios de distribución, mantenimiento o actualización a la red social TikTok, a menos que las operaciones en el país norteamericano se separen del control chino. En abril de 2024, el presidente saliente Joe Biden promulgó el proyecto de ley que prohíbe TikTok si ByteDance no la vendía para el 19 de enero de 2025. En julio del 2024, el Departamento de Justicia expuso que la aplicación recopila datos sensibles de sus usuarios en EEUU y que el hecho de que China mantenga el control sobre TikTok supone, supuestamente, una amenaza para la seguridad nacional. El próximo presidente de EEUU, Donald Trump, en cuyo primer mandato (2017-2021) la aplicación china tuvo una creciente popularidad, sostuvo que la decisión de aplicar la ley o no dependerá de él después de asumir la presidencia.Siguiendo al fallo judicial, Trump emitió una orden ejecutiva en agosto de 2020 que establecía que la expansión de aplicaciones móviles desarrolladas por compañías chinas era una amenaza a la seguridad nacional y que TikTok era de "particular preocupación".

