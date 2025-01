https://noticiaslatam.lat/20250116/los-daneses-amenazan-a-groenlandia-cada-vez-que-esta-habla-de-independencia-1160516006.html

"Los daneses amenazan a Groenlandia cada vez que esta habla de independencia"

"Los daneses amenazan a Groenlandia cada vez que esta habla de independencia"

Dinamarca amenaza a Groenlandia cada vez que se plantea la cuestión de la independencia, declaró a Sputnik Pele Broberg, el líder del mayor partido de...

internacional

groenlandia

dinamarca

política

Relata que cuando su partido se presentó a las elecciones parlamentarias en 2018 y mencionaron un plan para la autodeterminación, el primer ministro danés declaró que no era realista.Agregó que "hasta el día de hoy, los políticos daneses dicen: 'No, no, nunca haremos nada parecido [a darle la independencia a Groenlandia]'. Ni siquiera parecen respetar la ley de autogobierno en lo que respecta a la independencia. Pero tenemos un problema, ya que hay partidos políticos que están públicamente a favor de la independencia sin ningún plan, pero en realidad no la quieren".Además, Naleraq tiene un plan muy claro para salir del Reino de Dinamarca y es que, si el partido gana las elecciones parlamentarias de 2025, presentará una solicitud para un referéndum de independencia el mismo día, añadió Broberg.

