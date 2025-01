Trump "habla en serio" cuando afirma que EEUU quiere controlar Groenlandia

https://noticiaslatam.lat/20250110/trump-habla-en-serio-cuando-afirmo-que-eeuu-quiere-controlar-groenlandia-1160347499.html

El medio reportó que incluso se estaría analizando cómo responder a este planteamiento del republicano, sin provocar una ruptura con un aliado e integrante importante de la OTAN. Los funcionarios dicen que una conversación franca sobre los comentarios de Trump probablemente será la única manera de evitar una crisis, de acuerdo con CNN.Las circunstancias son totalmente diferentes ahora de las que había en 2019, cuando el republicano lanzó por primera vez esta propuesta, dijo un funcionario danés. "Esto parece mucho más serio", comentó al medio estadounidense un integrante del Gobierno danés.En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, dijo que el país escandinavo quiere discutir más el tema con el Gobierno entrante de Donald Trump y que se encuentran abiertos al diálogo."Estamos abiertos a dialogar con los estadounidenses sobre cómo podemos cooperar aún más estrechamente para garantizar que se cumplan las metas estadounidenses", indicó Rasmussen a los periodistas. Incluso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló sobre el tema al afirmar que esta propuesta “obviamente no va a suceder, por lo que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello”.La cadena estadounidense recordó que Washington lleva mucho tiempo colaborando estrechamente con Dinamarca en el Ártico y en Groenlandia, donde el Gobierno estadounidense mantiene una base militar.La propuesta del presidente electo republicano está generando tensión también con los socios de Estados Unidos. El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, afirmó que el territorio pertenece a su pueblo, y que su futuro y lucha por la independencia "son asunto nuestro".“El principio de la inviolabilidad de las fronteras se aplica a todos los países. No importa si es muy pequeño o muy poderoso”, afirmó el canciller alemán Olaf Scholz sobre la propuesta de Trump.

