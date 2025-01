https://noticiaslatam.lat/20250113/el-kremlin-sigue-sin-ver-premisas-para-reanudar-las-negociaciones-con-kiev-1160429619.html

El Kremlin sigue sin ver premisas para reanudar las negociaciones con Kiev

El Kremlin sigue sin ver premisas para reanudar las negociaciones con Kiev

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — No hay premisas para reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Además, indicó que Moscú continúa negociando un posible intercambio de prisioneros con Kiev. "El proceso no es fácil, pero la vida de cada soldado que está en cautiverio es importante para nosotros. Este trabajo continuará", agregó. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. La última ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.Encuentro entre Putin y TrumpEl portavoz del Kremlin aclaró que no se están realizando preparativos concretos para una reunión entre el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pero existe la voluntad política.Según Peskov, muchos países se ofrecen para acoger las hipotéticas negociaciones entre Putin y Trump."Muchos países se ofrecen para ser el lugar de esos contactos hipotéticos, pero de momento es prematuro hablar de eso", agregó.Rosatom y recientes sancionesLa corporación estatal rusa Rosatom continuará su actividad internacional pese a las recientes sanciones contra sus altos cargos, aseguró el portavoz.Para el representante del Kremlin, está claro que Estados Unidos seguirá intentando socavar las posiciones de las empresas rusas "de manera no competitiva", pero Moscú está convencido de que resistirá.El pasado 10 de enero, EEUU impuso medidas restrictivas a los ejecutivos de Rosatom, en particular, al director general de la corporación, Alexéi Lijachov, y a sus adjuntos.La propia corporación tildó la medida como "infundada e ilegal" y recordó que lleva ya casi tres años bajo la presión de las sanciones, pero se ha adaptado a la situación y está preparada para cualquier desarrollo de los hechos.Rusia afirmó en repetidas ocasiones que resistirá la creciente presión de las sanciones que Occidente comenzó a ejercer sobre ella desde el inicio de la operación militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Según la base de datos Castellum.AI, EEUU y sus aliados occidentales activaron más de 19.500 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia.

