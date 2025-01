https://noticiaslatam.lat/20250107/trump-entiende-preocupacion-de-rusia-sobre-posible-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-1160289146.html

Trump afirma que entiende la preocupación de Rusia sobre posible adhesión de Ucrania a la OTAN

07.01.2025

"Gran parte del problema fue que Rusia, durante muchos, muchos años, mucho antes de que [el presidente ruso, Vladímir] Putin dijera que nunca podría haber una OTAN involucrada con Ucrania. Ahora han dicho que eso está escrito en piedra, y en algún momento, [el presidente saliente de EEUU, Joe] Biden dijo que no, que deberían poder unirse a la OTAN. Bueno, entonces Rusia tiene a alguien a la vuelta de la esquina. Pero puedo entender su sentimiento al respecto", pronunció Trump en una conferencia de prensa en su residencia en Mar-a-Lago, en el sureño estado de Florida.Trump, presidente de EEUU de 2017 a 2021 y vencedor de las elecciones de noviembre pasado, agregó que "se cometieron muchos errores en esa negociación". De hecho, durante su campaña, Trump afirmó que el conflicto de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Biden, y agregó que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas.Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.El pasado 27 de noviembre, Trump nominó al general Keith Kellogg para servir como asistente presidencial y enviado especial para Ucrania y Rusia.Kellogg es un teniente general retirado, de 80 años, y que fue jefe de Gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Mike Pence.El presidente Putin formuló en junio pasado varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, entre ellas que Ucrania retire las tropas de las cuatro nuevas regiones rusas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear.Volodímir Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó en mayo pasado, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum". Biden, valedor de Zelenski, ha estado apoyando a Ucrania con armas y financiación.Rusia lleva a cabo desde febrero de 2022 una operación militar especial para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022. Conforme al liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son detener "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

