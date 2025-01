https://noticiaslatam.lat/20250103/occidente-debe-aceptar-que-no-siempre-puede-presionar-al-sur-global-1160222561.html

"Occidente debe aceptar que no siempre puede presionar al Sur Global"

"Occidente debe aceptar que no siempre puede presionar al Sur Global"

En una entrevista con el diario oficialista chino 'Global Times', el exprimer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, dio sus perspectivas sobre el papel de...

Mahathir Mohamad explicó que actualmente hay "una tendencia en el Sur" orientada a una gran carga económica. "La idea de la unión del Sur [Global] se debe a que siempre hay presión en el campo económico debido a los conflictos entre Oriente y Occidente", señaló.Desde la perspectiva del exprimer ministro malasio, el Sur Global aún no está completamente formado, pero destacó que, desde las naciones del grupo, existe la finalidad de crear un foro donde todos los países sean tratados por igual. "Nosotros mostramos respeto a organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, donde todos deberían ser iguales y tener los mismos derechos basados ​​en el sistema democrático de decisión por mayoría. Pero en este momento, nos encontramos con que el poder de veto en las Naciones Unidas y la fuerza de las grandes potencias en organizaciones como la OMC no resultan en prácticas comerciales justas", ponderó. Según él, se habla mucho de globalización, de abolición de las fronteras y de libre comercio, pero tales cosas no existen, pues mientras los grandes países hablan de todo ello, se consideran con derecho a imponer sanciones que significan lo contrario: que no hay libre comercio. "EEUU es el mayor productor de armas y sólo puede venderlas si hay una guerra"Sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus amagos sobre la imposición de aranceles contra los productos chinos, Mahathir Mohamad indicó que Estados Unidos cae en una contradicción al promover el libre comercio y, a la vez, aplicar impuestos de forma selectiva. "Estados Unidos quiere mantener su dominio en el comercio mundial, pero el coste en Estados Unidos es muy alto en comparación con China, por lo que creen que la única forma de detener a China es imponiendo sanciones y aumentando los impuestos", explicó. El exprimer ministro de Malasia apuntó que Washington se ha dedicado a "provocar deliberadamente" al aumentar la tensión en Taiwán, que tiene que comprar armas a Estados Unidos.

