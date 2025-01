https://noticiaslatam.lat/20250103/cuales-son-los-acontecimientos-que-podrian-cambiar-el-panorama-mundial-en-el-2025-1160212463.html

¿Cuáles son los acontecimientos que podrían cambiar el panorama mundial en el 2025?

Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. El cambio en el Ejecutivo de la mayor potencia mundial agitará el tablero geopolítico internacional. Con el republicano, por ejemplo, los analistas esperan un Gobierno centrado en la política interior, con un sesgo proteccionista."Una de las cosas que podemos esperar es una profundización de una política nacionalista y más proteccionista en términos de economía en el Gobierno estadounidense, especialmente con ese enfoque que da Trump, que es 'America First'", opina la profesora del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Fernanda Nanci Goncalves.A su juicio, otras medidas prometidas por Trump durante la campaña presidencial —como la intensificación de los controles migratorios— podrían convertirse en realidad. Además, el jefe de Estado electo debería encontrar un escenario más suave para gobernar que en su primer mandato, ya que tendrá mayoría en el Congreso.Para el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasilia y coordinador del curso de Relaciones Internacionales del Centro Universitario Internacional Uninter, Guilherme Frizzera, Trump también puede llevar a su Gobierno cuestiones personales, motivadas por la venganza."Él ya dijo que en el primer día de su mandato actuará como un líder autoritario y se espera que en el primer día, o en los primeros días, se perdone a sí mismo, a sus hijos y a todos los involucrados en el intento de asalto al Capitolio. (...) Esto es lo que se espera en el ámbito personal, un Donald Trump centrado en la venganza, según sus propias palabras", opina.En cuanto a las relaciones internacionales, los expertos destacan la posible intensificación de la "guerra comercial" entre EEUU y China."Este es el verdadero gran conflicto que vive el mundo desde hace muchos años", afirma Frizzera. En sus palabras, las medidas como el aumento de las restricciones a los productos de alta tecnología procedentes de China —los automóviles eléctricos chinos, por ejemplo, no están permitidos en Estados Unidos— demuestran que los intereses de los grandes empresarios estadounidenses que apoyan a Donald Trump estarán entrelazados con su comportamiento en política exterior. Por otro lado, Goncalves recuerda que los chinos ya han dejado claro que son capaces de responder a esta guerra comercial.Acuerdo Mercosur-UE: ¿Cuándo entrará en vigor?Según los analistas, la asociación comercial entre los bloques, que se firmó el 2024, pero aún no cuenta con la unanimidad de los líderes de los países de la Unión Europea (UE), podría tardar aún mucho tiempo en aplicarse.Goncalves expresó que este proceso iba a llevar tiempo. Mencionó que el acuerdo aún debía ser traducido y que posteriormente tendría que pasar por un proceso de interiorización, lo cual requeriría la ratificación de los Estados miembros."El mayor problema al que, sin duda, nos vamos a enfrentar es la oposición de países como Francia, Austria, los Países Bajos y Bélgica, que tienen un sector agrícola fuerte", explica Goncalves.A pesar del retraso previsto, la analista celebra el acuerdo, que demuestra que aún hay margen para el multilateralismo, después de que el escenario mundial de los últimos años haya apuntado "hacia la intensificación de las políticas proteccionistas".Cambio de poder a la vista en AlemaniaUn sondeo realizado por el Instituto de Nuevas Respuestas Sociales (INSA), publicado el 1 de enero, reveló que solo el 16% de los entrevistados creen que Olaf Scholz sería reelegido canciller en las elecciones del país, adelantadas al 25 de febrero.La encuesta también mostró que aproximadamente la mitad de los residentes alemanes (49%) está segura de que el bloque de oposición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) ganará. Mientras tanto, el 53% opina que el líder del bloque CSU, Friedrich Merz, se convertirá en el nuevo canciller. Por otro lado, el 15% de los encuestados cree en la victoria del partido de derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán)."Aunque los partidos tradicionales siguen teniendo ventaja dentro del ámbito nacional, estas elecciones podrían traer a esta extrema derecha como una fuerza política relevante. Y creo que eso mostraría un cambio significativo en el panorama político alemán", comenta Goncalves.Agrega que una victoria de la nacionalista AfD, por ejemplo, provocaría un "cambio en el paisaje político alemán, que es la principal economía de la Unión Europea, trayendo impactos directos para toda la comunidad, especialmente en cuestiones de política, integración económica y, sobre todo, inmigración.COP30: ¿Qué esperar?En noviembre, Brasil acogerá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) 2025 en la ciudad de Belém. Para Goncalves, se trata de un momento importante para los debates internacionales sobre la transición energética y la financiación de la lucha contra el cambio climático.La profesora también destaca el protagonismo que Brasil está recuperando en la agenda climática, "que fue completamente debilitado durante el Gobierno de Bolsonaro".Frizzera, por su parte, afirma que la COP30 tendrá mucho más peso que la COP29, celebrada el año pasado en Azerbaiyán. En sus palabras, la política ambiental forma parte de la identidad de la diplomacia brasileña."Es un esquema que casi nació junto con la redemocratización de Brasil. Empezando por la ECO-92, que en el siglo XX fue posiblemente la mayor reunión internacional que Brasil acogió en su historia", concluye.

