Los recientes atentados en EEUU buscarían "crear caos antes de la investidura de Trump"

02.01.2025

El 1 de enero, dos hechos trágicos ocurrieron. Primero, un exsargento del Ejército estadounidense atropelló a una multitud en el centro histórico de Nueva Orleans. Cuando se bajó del vehículo, el hombre empezó a disparar contra los policías, mató a dos y seguidamente cayó abaleado. En total se registraron 35 muertos y decenas de heridos. Según el FBI, el atacante fue identificado como Shamsud Din Bahar Jabbar, de 42 años, ciudadano estadounidense. El hombre llevaba símbolos del grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia).La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, calificó el incidente como un "acto terrorista" y agregó que mantiene contacto directo con la Casa Blanca para atender el caso.El mismo día, una persona falleció y otras siete resultaron heridas al incendiarse una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck cerca de un hotel del presidente electo de EEUU, Donald Trump, en Las Vegas. Al respecto, el subdirector adjunto del FBI, Christopher Raia, dijo que no hay conexiones entre ambos hechos y aseguró que Shamsud-Din Jabbar actuó como un "lobo solitario". Sputnik pidió su opinión al exanalista de la CIA, Larry Johnson, quien observó que, ahora, "el FBI está tratando de presentar esto como lo que ellos llaman un 'lobo solitario' que actúa por sí solo". "Comencemos con el hecho de que las noticias iniciales presentaron esto como una señal más de la falta de control sobre la inmigración en Estados Unidos. Esto no tenía nada que ver con los inmigrantes ilegales. Ambos eran ciudadanos estadounidenses", enfatizó Johnson, y agregó que los dos también estaban afiliados al Ejército.El segundo problema es, según él, la total falta de credibilidad del FBI, resaltada por el Russiagate. "El FBI dijo que, si bien no hay evidencia de que [el atacante de Nueva Orleans] estuviera trabajando con nadie más, debo ser honesto: no confío en el FBI. El FBI tiene un historial de mentiras, mentiras absolutas e inventos. Ellos inventaron todo el asunto Russiagate", recordó Johnson, citando la afirmación desacreditada que fue ideada por la campaña de Clinton en 2016 y retomada por el FBI ese mismo año, sobre la supuesta "colusión" de Donald Trump con Rusia.Johnson también tiene otras preguntas sobre el incidente de Nueva Orleans, como quién colocó realmente los dos artefactos explosivos improvisados ​​descubiertos y de dónde provino el dinero, dado que, según informes, el sospechoso estaba en quiebra y sirvió en el departamento de recursos humanos del Ejército, lo que significa que no tenía explosivos especiales o entrenamiento con armas de fuego.El sospechoso de Las Vegas, por otro lado, como suboficial de las fuerzas especiales en servicio activo, "tenía entrenamiento con armas y explosivos, lo que a su vez plantea la pregunta de ¿cómo se hizo estallar?", preguntó Johnson, y agregó que la foto en las redes sociales del sospechoso con una camiseta de Slava Ukraini plantea la pregunta de si alguna vez viajó a Ucrania o si tuvo algún contacto con la inteligencia ucraniana.Por el momento hay más preguntas que respuestas sólidas en todos los aspectos, resumió el analista.*ISIS es un grupo terrorista prohibido en Rusia y muchos otros países.

