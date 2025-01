https://noticiaslatam.lat/20250102/trudeau-ha-desaparecido-del-ojo-publico-siguen-presionando-para-que-renuncie--1160199503.html

Trudeau ha desaparecido del ojo público: "Siguen presionando para que renuncie"

Trudeau ha desaparecido del ojo público: "Siguen presionando para que renuncie"

Sputnik Mundo

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tiene a su país en suspenso, pues mientras sigue sin tener apariciones públicas, las voces que piden su renuncia... 02.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-02T22:40+0000

2025-01-02T22:40+0000

2025-01-02T22:40+0000

internacional

justin trudeau

canadá

política

donald trump

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1c/1144204975_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6a4c50e447d73fec727ed0350c52401b.jpg

De acuerdo con el reporte, el primer ministro ha desaparecido en gran medida de la vista pública desde el 16 de diciembre, cuando Chrystia Freeland, quien fuera su encargada de finanzas y un personaje central de su gabinete, anunció su salida en un carta en la que criticó fuertemente al líder canadiense. Justin Trudeau, quien pasó las fiestas decembrinas en un centro de esquiar en su país, no tiene actos públicos programados para estos días, mientras la clase política se pregunta: "¿Cuándo se sabrá de Trudeau?". Mientras el primer ministro no da señales públicas, "los legisladores del Partido Liberal siguen presionando para que renuncie, a medida que los números del partido en las encuestas siguen cayendo". Y es que una nueva encuesta de Nanos Research muestra que el Partido Conservador amplía su ventaja de cara a un año electoral.En una carta, Kody Blois, quien lidera un grupo de miembros liberales de las cuatro provincias orientales, señaló que Canadá podría enfrentar inestabilidad debido a la amenaza económica que el republicano ha lanzado sobre imponer aranceles del 25% sobre las importaciones canadienses por parte de la Administración entrante. "En pocas palabras, el tiempo es esencial", dijo Blois, añadiendo que "no es sostenible" que el primer ministro permanezca en el cargo.Cuanto más tiempo espere Trudeau para dirigirse tanto a su partido como a su país, más corre el riesgo de provocar una rebelión liberal, comentó Nik Nanos, fundador de Nanos Research.De acuerdo con el medio estadounidense, si los resultados de las encuestas de Nanos se mantuvieran en una elección, los liberales perderían la mayoría de sus 153 escaños.Bloomberg destaca que la carrera por el liderazgo del Partido Liberal puede durar, en promedio, tres meses, por lo que, si Trudeau decide dimitir, se quedará en el cargo mientras se desarrolla el proceso interno del Partido Liberal, pero "un primer ministro políticamente herido no está realmente en una posición muy fuerte para negociar nada con alguien como Donald Trump", según Nanos.

https://noticiaslatam.lat/20250101/tras-el-agravamiento-de-la-crisis-politica-en-canada-cuales-son-las-opciones-para-trudeau-1160146119.html

https://noticiaslatam.lat/20241225/escandaloso-historial-de-trudeau-por-que-incluso-miembros-de-su-partido-quieren-que-se-vaya-1160019814.html

canadá

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

justin trudeau, canadá, política, donald trump, eeuu