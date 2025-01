https://noticiaslatam.lat/20250101/tras-el-agravamiento-de-la-crisis-politica-en-canada-cuales-son-las-opciones-para-trudeau-1160146119.html

Tras el agravamiento de la crisis política en Canadá, ¿cuáles son las opciones para Trudeau?

Tras el agravamiento de la crisis política en Canadá, ¿cuáles son las opciones para Trudeau?

Sputnik Mundo

La sonada dimisión de la poderosa ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, y el anuncio por parte de la oposición de que buscarán impulsar una moción de... 01.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-01T01:00+0000

2025-01-01T01:00+0000

2025-01-01T01:00+0000

internacional

canadá

justin trudeau

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/11/1157587808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62a09088548ef2332a6b205dcdd0f270.jpg

Si bien el corredor de finales de diciembre suele ser, en materia política, el periodo más quieto del año, con el Congreso en receso y los grandes debates en pausa debido a la proximidad de las fiestas, esto no ha sido así en Canadá en este año 2024, que se encuentra en vilo por el futuro de su Gobierno y su líder, el primer ministro Justin Trudeau.El político, que lleva casi 10 años interrumpidos en su cargo, ha sufrido durante todo el año numerosas crisis políticas, desde el desplome de sus números de aprobación e intención de voto en las elecciones generales de octubre, hasta humillantes derrotas legislativas en bastiones tradicionales de su Partido Liberal, e incluso un creciente coro de parlamentarios oficialistas y ex funcionarios de su administración pidiendo su paso al costado y el adelantamiento de los comicios, con el objetivo de poner distancia entre la formación y su impopular Trudeau a la hora de tener que salir a buscar el voto a fin de año.Sin embargo, en los últimos días, la renuncia de una de sus colaboradoras más fieles, la ex canciller y ya ahora también ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, acusándolo de trabajar para sí mismo y no los canadienses, y el anuncio por parte de los dos principales de la oposición, el Partido Conservador y los Nuevos Demócratas (ex aliados de los Liberales) de que impulsarían una moción de censura contra el gobierno cuando se reabra el período de sesiones parlamentarias, han dejado a Trudeau en la cuerda foja, con no pocos analistas comparando su situación con la de su padre, el ex primer ministro, Pierre Trudeau, quien renunció en 1984 tras más de una década en el gobierno tras perder la confianza de su partido.A continuación, compartimos un repaso de cuáles son las opciones de Justin Trudeau y el futuro institucional del país norteamericano.Si bien esta es la opción preferida por los propios legisladores del partido oficialista, que creen que una renuncia inmediata de Trudeau les daría tiempo para elegir un candidato competitivo en las elecciones de octubre, el consenso entre los expertos y las fuentes cercanas a la casa de gobierno es que el primer ministro buscará mantenerse en el poder, incluso si esto culmina con una derrota apabullante de los liberales en octubre. Si bien la prensa canadiense ha reportado que Trudeau le ha dicho a sus colaboradores que utilizará el tiempo de descanso durante las fiestas para reflexionar sobre su futuro político, todas las señales apuntan a que decidirá quedarse al frente del gobierno, pese a que sus propios legisladores -esta semana, se sumó también el bloque conocido como Liberales del Atlántico- reclaman su renuncia.En caso de que esta dimisión, contra todo pronóstico, sí se materialice, el Partido Liberal deberá elegir un mandatario interino hasta la realización de elecciones en octubre. Por ley, este primer ministro interino no podría presentarse en los comicios, por lo cual es poco posible que la persona elegida para reemplazarlo sea algunas de las caras más conocidas del partido, como la propia Freeland, quien ha admitido que busca liderar a los Liberales en la etapa post-Trudeau.Trudeau no renuncia y paraliza al CongresoUna particularidad del sistema político canadiense es que el primer ministro (que no es el jefe de Estado; ese sería el Rey Carlos, de Gran Bretaña) puede bloquear durante meses el funcionamiento del Parlamento si decide, por la razón que sea, no reabrir las sesiones a comienzo de año.Si bien es una medida infrecuente y que, en este caso, solamente perjudicaría sus ya anémicos números de aprobación, Trudeau podría dilatar por varios meses la reapertura de la Cámara de los Comunes (cámara baja), a la espera que disminuya la crisis y la llegada a la presidencia de EEUU de Trump -que amenaza al país con una guerra comercial de aranceles- se convierta en la principal historia política, quitándole presión a los reclamos de dimisión y haciendo más urgente la formación de un bloque común a lo largo del arco político para enfrentar a Washington.El Congreso sesiona y la moción de censura contra Trudeau es aprobadaSegún los expertos, se trata de la opción más factible, dado el anuncio de la mayoría de los partidos de la oposición -que numéricamente forman una mayoría en la Cámara de los Comunes- de su deseo de impulsar una moción de censura contra el gobierno como primera iniciativa al reiniciar sesiones a finales de enero, si es que Trudeau no bloquea la reapertura.En caso de ser aprobada, esto marca el fin del mandato de Trudeau, quien de todas formas se mantiene como primer ministro hasta la realización de elecciones. Las mismas deben llevarse a cabo en un período de entre 36 y 50 días, y cuya fecha es decidida por la gobernadora general de Canadá, Mary Simon.Vale recordar que así es como el Partido Liberal intentó sacar del poder al antecesor de Trudeau, el conservador Stephen Harper, quien pese a haber sido derrotado en una moción de censura terminaría siendo reelegido contra todo pronóstio para un tercer mandato en los comicios del 2011.El Congreso sesiona y Trudeau sobrevive a la moción de censuraLa más improbable, dado el carácter minoritario del partido de Trudeau en la Cámara de los Comunes. Pero si de alguna manera manera Trudeau lograr sobrevivir a la votación, esto significaría que su gobierno seguiría hasta las elecciones de octubre, ya que la oposición no puede impulsar otra moción de censura hasta el próximo año. Sin embargo, la presión de los liberales, que no cuentan con ningún procedimiento formal para expulsar a Trudeau como su líder- podría hacer que Trudeau decida no buscar un cuarto mandato para los comicios generales, por lo que el partido oficialista debería comenzar a organizar el proceso de selección de su candidato para las elecciones, una contienda en la parten con una gran desventaja al aparecer con más de 20 puntos por detrás del Partido Conservador en todos los sondeos.

https://noticiaslatam.lat/20241218/crisis-en-el-gobierno-de-trudeau-la-oposicion-conservadora-pide-elecciones-anticipadas-1159855351.html

https://noticiaslatam.lat/20241226/trump-vuelve-a-llamar-gobernador-de-canada-a-trudeau-1160047086.html

https://noticiaslatam.lat/20241212/tension-eeuu---canada-trudeau-esta-muy-debilitado-y-trump-lo-sabe-1159708604.html

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, justin trudeau, política