"Un precedente sumamente importante": Venezuela sanciona a TikTok por caso de menores fallecidos

31.12.2024

Esta decisión se ha convertido en un referente tanto nacional como internacional en la lucha por la protección de los derechos de la infancia en entornos digitales, según afirmó en entrevista con Sputnik Anahi Arizmendi, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y del Adolescente (Idenna)."Esta constituye un precedente sumamente importante en materia de lo que significa la información irresponsable que se viene impulsando y desarrollando a través de las redes digitales", declaró Arizmendi.A finales de noviembre, la máxima instancia de justicia admitió una demanda contra la red social tras el fallecimiento de tres menores de edad. Entre los casos difundidos por los medios, destaca el de una niña de 12 años, residente del estado Miranda (norte), quien falleció tras ingerir el fármaco clonazepam.La decisión del TSJ establece un marco sancionatorio inédito, incluyendo la obligación para TikTok de abrir una oficina en el país, la imposición de una multa de 10 millones de dólares y la creación de un fondo para las víctimas. Según Arizmendi, estas medidas buscan no solo sancionar, sino también generar un debate pedagógico necesario sobre el impacto de las redes sociales en la niñez y adolescencia.Un precedente históricoArizmendi resaltó que la decisión del TSJ está alineada con los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (Lopnna)."Es una preocupación internacional, ha sido una preocupación de Naciones Unidas", afirmó. Además, la especialista aseguró que esta medida coloca a Venezuela a la vanguardia en la regulación de plataformas digitales.Arizmendi indicó que más de 500 niños y adolescentes han sido afectados directamente por los retos virales, lo que ha repercutido de forma grave no solo en las víctimas, sino también en sus entornos.Medidas sancionatorias y pedagógicasUno de los aspectos más relevantes de la decisión del TSJ es la exigencia de que TikTok establezca una oficina en Venezuela.La multa impuesta no solo busca penalizar a la empresa, sino también destinar recursos a un fondo para las víctimas.La comisión técnica permanente, según explicó Arizmendi, será clave para desarrollar nuevos marcos pedagógicos. "Esta decisión no solo establece un marco sancionatorio, sino también medidas pedagógicas que convocan a un debate corresponsable en el país", afirmó.Este debate incluye la participación de las comunidades, las familias y los expertos en tecnología y educación para abordar el impacto de las redes sociales en los valores y el desarrollo integral de los niños y adolescentes.Arizmendi también destacó que esta decisión podría servir como modelo para otros países que enfrentan problemas similares. "Es fundamental que se generen alianzas internacionales para regular estas plataformas, ya que su impacto trasciende las fronteras", puntualizó.En un contexto global, esta decisión refleja un esfuerzo por alinear las normativas nacionales con las preocupaciones internacionales sobre la regulación en la materia. Arizmendi citó ejemplos de otros países que han implementado legislaciones similares, como Brasil, Reino Unido y España.El rol de las familias y las institucionesArizmendi subrayó la necesidad de que las familias tengan un papel activo en la protección de sus hijos frente a los peligros de las redes sociales."Es importante que los padres tengan herramientas para detectar síntomas que indiquen un impacto negativo de las redes sociales en sus hijos", afirmó. Entre las recomendaciones incluyó establecer horarios, conversar sobre la información consumida y fomentar actividades que promuevan la interacción humana, como el deporte y la cultura.Asimismo, destacó la responsabilidad de las instituciones en el desarrollo de campañas educativas y en la creación de entornos digitales seguros."Nosotros venimos constantemente desarrollando actividades en comunidades organizadas, con maestros, padres y representantes, para generar el debate pedagógico necesario", explicó. Estas actividades buscan no solo prevenir los riesgos asociados con los retos virales, sino también fomentar un uso consciente y responsable de la tecnología.Arizmendi advirtió que en caso de que TikTok no cumpla con las disposiciones del TSJ, el Tribunal cuenta con herramientas legales para enfrentar un posible desacato. Sin embargo, expresó su esperanza de que la plataforma acate el fallo soberano de la justicia venezolana.El incumplimiento podría derivar en acciones legales más severas, incluyendo la posibilidad de restringir el acceso a la plataforma en el territorio nacional. "El TSJ tiene la capacidad de actuar con firmeza para hacer cumplir esta medida", aseguró.Finalmente, Arizmendi hizo un llamado a la comunidad internacional para que se establezcan normativas robustas que garanticen entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes. "Cualquier plataforma debe respetar los derechos humanos y ajustarse a las convenciones internacionales", concluyó.

