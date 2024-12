https://noticiaslatam.lat/20241218/la-soberania-digital-es-crucial-ya-que-internet-es-ahora-un-gran-general-con-vision-de-campo-1159857638.html

La soberanía digital es crucial, ya que Internet es ahora un "gran general" con visión de campo

La soberanía digital es crucial, ya que Internet es ahora un "gran general" con visión de campo

18.12.2024

Internet pasó de ser visto como un ambiente inofensivo a convertirse en la presunta nueva frontera para la soberanía de los países. En este contexto, Hector Saint-Pierre, especialista en seguridad internacional de la Universidad Estatal de Sao Paulo, explicó que Internet surgió como un arma de guerra, como una herramienta de comunicación de primera línea.Lamentó que, hace tres décadas, el mundo imaginaba que Internet democratizaría todos los sistemas políticos, abriendo a la sociedad la posibilidad de controlar y participar en la toma de decisiones importantes relativas al Estado."En aquel momento, imaginábamos una democracia directa, pero resultó ser una trampa", señaló.Saint-Pierre recalcó que, hoy en día, los datos son el bien más importante, porque es a partir de ellos como se recoge la información y se utiliza para moldear opiniones y comportamientos. Esto se debe a que los datos permiten comprender cómo se comporta una persona, qué busca en las redes sociales, cuáles son sus creencias y en qué gasta su dinero. Cuando se recopila esta información, se moldea mediante algoritmos.Añadió que, además de esto, existe la llamada Internet de las cosas, que conecta varios dispositivos en un único sistema, ampliando esta recopilación de datos. Con ello, se hace posible que alguien con conocimientos acceda a datos de organizaciones críticas para un país, como el Pentágono, por ejemplo. Tal y como ocurrió con una central nuclear en Irán, cuando se accedió al sistema de refrigeración de las turbinas para provocar un accidente.Según Saint-Pierre, Internet funciona como una "máquina de visión", que permite "captar señales e información sobre los enemigos".Otro aspecto señalado por el experto es que todo este sector está en manos de empresas privadas, que utilizan la información para enriquecerse o ganar poder."Así que la precaución de los gobiernos a la hora de regular estas áreas, este entorno de comunicación digital, es fundamental", destacó el analista."En este momento, los jóvenes se socializan a través del móvil, a través de lo que [el filósofo] Byung Chul Han llama una relación especular, porque los jóvenes acceden a Internet en burbujas, en entornos que piensan igual y que les forman la cabeza. Es decir, una relación especular no es con el otro, sino que es un comportamiento del yo. Por eso es importante controlar Internet, porque está causando problemas, está causando muertes, suicidios, porque incluso es importante evitar las noticias falsas", aclaró.En su opinión, todo esto demuestra la importancia de "transformar Internet en una verdadera fuente de información, distinguiendo claramente que la información no es conocimiento".Saint-Pierre subrayó que la falta de regulación hace que Internet se utilice tanto para transmitir información fiable, como para desestabilizar, provocando, por ejemplo, las llamadas revoluciones de colores, cuando un enemigo exterior utiliza su influencia para incitar a un levantamiento popular contra un determinado gobierno, muchas veces utilizando plataformas digitales. Según él, esto es lo que ocurrió en Brasil en 2013."Un movimiento que empezó por 20 centavos en el billete de autobús y en menos de un mes se convirtió en una enorme manifestación social que pedía la destitución del presidente elegido democráticamente y la vuelta de los militares al poder, el regreso de la dictadura. Esto no tiene otra explicación lógica que la manipulación de la sociedad a través de las redes. Por lo tanto, el control y la regulación de estos mecanismos de información es fundamental para una democracia plena", sostuvo.Empresas estadounidenses extraen datos de poblaciones de todo el planetaPor su parte, Sergio Amadeu da Silveira, profesor de la Universidad Federal de ABC de Brasil, doctor en Ciencias Políticas e investigador sobre redes digitales e implicaciones de la inteligencia artificial, afirmó que "los Estados-nación están siendo cada vez más superados, desafiados por infraestructuras informáticas que son globales o transnacionales. Y existe una relación muy estrecha entre estas grandes empresas tecnológicas estadounidenses y el Estado norteamericano".Esto no significa bloquear sitios web o aplicaciones de Internet, continuó, excepto si esas aplicaciones violan las decisiones y leyes de un país. "Pero, en general, el problema radica en la localización y el control de los datos, porque los estadounidenses, desde estas corporaciones, extraen datos de poblaciones de todo el planeta y procesan, analizan y crean productos y servicios a partir de estos datos extraídos", declaró.Señaló que, desde los años 90, cuando Internet empezó a ser comercial, se ha visto como una red que penetra en las estructuras territoriales y puede ser un elemento de ciberataques. En sus palabras, la gran novedad es la apropiación de esta estrategia por la derecha radical global para su uso político, alimentado por empresarios neoliberales que tienen mucho dinero y han decidido "apoderarse de Internet".En cuanto a Brasil, el país todavía está al principio de la disputa y de la lucha por la soberanía digital, pero subrayó que el episodio de la prohibición temporal de la red social X en 2024 demuestra que el país está en condiciones de defenderse."Cuando Elon Musk pensó que podría enfrentarse a las decisiones de la justicia brasileña de proteger a los golpistas en Brasil, proteger perfiles y no retirar contenidos del antiguo Twitter, tuvo que dar marcha atrás, porque no puede enfrentarse a los bloqueos que el país puede hacer. Así que tenemos la capacidad de protegernos", puso de relieve el experto.Agregó que ahora, "me preocupa que esa protección se haga de acuerdo con la Constitución del país, con la democracia, y no para retirar contenidos de acuerdo con los intereses del gobernante de turno".Se observa, en este sentido, una tendencia mundial hacia una mayor regulación del entorno digital, especialmente de las redes sociales. A principios de 2024, la Comisión Europea aprobó una ley que pretende eliminar el monopolio de las grandes tecnológicas sobre el mercado digital, así como obligar a las empresas a tomar medidas contra la desinformación y la viralización de contenidos de odio.En su búsqueda de la soberanía digital, Rusia se comprometió a invertir en los próximos cinco años en la mejora de su arquitectura de Internet, creando sus propios proveedores y plataformas, especialmente para las redes sociales, para protegerse de ciberataques externos.En EEUU, los analistas acusan a Rusia de censura por las medidas que adoptó para evitar amenazas externas en el entorno digital, al tiempo que ignoran que la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, está siendo obligada a vender sus operaciones en el país a una compañía local, alegando que es un riesgo para la seguridad nacional.También ignoran que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a dos empresarios, considerados titanes del sector tecnológico, para ocupar importantes cargos en su Gobierno: el actual dueño de la red social X (antes Twitter), Elon Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, y Devin Nunes, dueño de la red Truth Social, como presidente del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente.

