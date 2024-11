https://noticiaslatam.lat/20241108/canada-ordena-la-disolucion-de-tiktok-como-empresa-pero-no-bloquea-su-acceso-1158868365.html

Canadá ordena la disolución de TikTok como empresa, pero no bloquea su acceso

La decisión se produce tras una revisión de las agencias de seguridad e inteligencia del país norteamericano. Sin embargo, Ottawa aclaró que no bloqueará el acceso a la plataforma a los usuarios. El ministro de Innovación, Ciencia e Industria de Canadá, François-Philippe Champagne, aseveró que esta medida extraordinaria se dio debido a los "riesgos específicos de seguridad nacional", aunque no dio más detalles sobre los presuntos riesgos relacionados con el establecimiento de TikTok Technology Canada Inc. por parte de ByteDance Ltd.El funcionario insistió en que, a pesar de la orden, el Gobierno no bloqueará el acceso de los ciudadanos canadienses a la aplicación, ni su capacidad de publicar contenido en dicha red social. "La decisión de utilizar una aplicación o plataforma de redes sociales es una elección personal", declaró Champagne.Una portavoz de la aplicación, propiedad de ByteDance, con sede en China, declaró que la decisión del Gobierno de Justin Trudeau eliminaría cientos de empleos y adelantó que TikTok impugnará la orden en los tribunales. La medida canadiense está en sintonía con la política estadounidense respecto a TikTok. El 26 de abril, el presidente estadounidense Joe Biden promulgó un proyecto de ley que prohibiría TikTok si ByteDance no vende el negocio estadounidense en un plazo de nueve meses (antes de que finalice el año). La ley permite al presidente estadounidense ampliar el plazo a un año. Previamente, TikTok informó que no tenía intención de vender su sucursal estadounidense.En mayo, la empresa china dijo que presentó una petición ante un tribunal federal de EEUU para revocar la prohibición del Congreso de su aplicación, argumentando que es inconstitucional.

