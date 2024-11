https://noticiaslatam.lat/20241129/australia-aprueba-ley-para-impedir-que-los-menores-de-16-anos-utilicen-las-redes-sociales-1159363524.html

Australia aprueba ley para impedir que los menores de 16 años utilicen las redes sociales

De acuerdo con The Guardian, la legislación, que ya había obtenido el aval de la Cámara de Representantes, fue redactada en respuesta a los dichos del primer ministro laborista, Anthony Albanese, quien sostiene que hay un "vínculo claro y causal entre el auge de las redes sociales y el daño [a] la salud mental de los jóvenes australianos". La ley busca proteger a los niños y adolescentes del acoso y potenciales problemas de salud mental. Así, crea la categoría de "plataformas de medios sociales con restricciones de edad" para prohibir a los menores de 16 años el acceso, aún si ya tienen cuentas. Sin embargo, académicos, políticos y activistas han advertido que la prohibición, tal como está planteada por el Gobierno, podría empujar a los adolescentes a la Red Oscura o a sentirse más aislados. En ese sentido, existen dudas sobre el funcionamiento de la nueva ley en la práctica. Además, a muchos les preocupa que el proceso legislativo haya sido demasiado apresurado (el proyecto de ley fue presentado la semana pasada) y que, si se le pide a los usuarios que demuestren su edad, se le estaría abriendo la puerta a las grandes tecnológicas a que reciban datos personales valiosos. ¿Qué cambios introduce la ley? Llamado proyecto de ley de enmienda de seguridad en línea prohíbe que las plataformas de redes sociales permitan que usuarios menores de 16 años accedan a sus servicios, amenazando con multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses) si incumplen. No obstante, el proyecto no ofrece detalles sobre cómo funcionará y sólo se espera que las compañías adopten medidas razonables para garantizar que los usuarios sean mayores de 16 años. Será en 2025 cuando se complete una prueba de tecnología de control de edad, cuando se tengan más detalles. Así, la ley no entrará en vigor sino hasta dentro de 12 meses. Además, el proyecto no especifica a qué empresas de aplicará la ley, aunque la ministra de Comunicaciones, Muchelle Rowland, señaló a Snapchat, TikTok, X, Instagram y Facebook (prohibidas en Rusia por extremismo), así como Reddit. YouTube no está contemplada, toda vez que tiene un "propósito educativo importante", según la funcionaria.

