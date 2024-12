https://noticiaslatam.lat/20241230/jefe-militar-de-ecuador-pide-que-malhadado-incidente-de-menores-desaparecidos-no-lesione-a-ffaa-1160149132.html

Jefe militar de Ecuador pide que "malhadado incidente" de menores desaparecidos no lesione a FFAA

QUITO (Sputnik) — El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, almirante Jaime Vela, calificó este 30 de diciembre de "malhadado incidente"... 30.12.2024

Al respecto, el abogado de los familiares de los cuatro menores, Fernando Bastias, señaló que el referido caso "no es un incidente, sino una desaparición forzada, declarada por una jueza constitucional". A su turno, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señaló que la patrulla que aprehendió a los cuatro menores estaba de regreso a la Base Aérea de Taura, a 39 kilómetros de Guayaquil, por lo cual afirmó que su captura "no fue parte de una operación". "Esto ocurrió en un contexto en el que el personal militar, integrante de la patrulla, procedió al cumplimiento de un deber ciudadano, a la aprehensión de los involucrados en un presunto delito de flagrancia". La legisladora Esther Cuesta, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), preguntó cómo se verificó la supuesta flagrancia que motivaron la detención de los menores, y Loffredo respondió que no existe un documento que lo corrobore, solo la versión de la patrulla. Además, aseguró que su cartera de Estado otorgará las facilidades para que la Fiscalía General investigue la desaparición. El comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos, confirmó que fueron militares quienes realizaron la detención y ratificó que los menores "estarían involucrados en un robo". "No existió un operativo militar específico para la aprehensión de los cuatro adolescentes en (el sector) Las Malvinas; la detención fue durante el retorno de la patrulla al haber cumplido con una operación asignada", especificó. Asimismo, explicó que la aprehensión de los cuatro adolescentes no fue notificada a la comandancia, por lo cual se está realizando una investigación al respecto. La jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor, aceptó la semana pasada un recurso de habeas corpus presentado por los familiares de los menores, y declaró la "desaparición forzada". Mientras tanto, existe expectación nacional por los resultados de la identificación de cuatro cuerpos hallados la semana pasada en un sitio cercano a donde desaparecieron los menores. Por otro lado, la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares presuntamente involucrados en el caso tendrá lugar el 31 de diciembre.

