https://noticiaslatam.lat/20241230/aun-quedan-3200-pendientes-milei-promete-continuar-sus-reformas-y-abolir-regulaciones-en-2025-1160134376.html

"Aún quedan 3.200 pendientes": Milei promete continuar sus reformas y abolir regulaciones en 2025

"Aún quedan 3.200 pendientes": Milei promete continuar sus reformas y abolir regulaciones en 2025

Sputnik Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, impulsaría la anulación de más regulaciones de aquí a 2025, tantas como permita el poder legislativo del país, se... 30.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-30T14:04+0000

2024-12-30T14:04+0000

2024-12-30T14:04+0000

américa latina

argentina

javier milei

regulaciones

reformas

📈 mercados y finanzas

impuesto

inflación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/06/1155290607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ccb4493ce5d70d1c3a1b0aceaa2c6c.jpg

Para concretar los próximos pasos de cara a 2025, Milei aseguró que suprimirá todas las regulaciones posibles "en la medida en que nos lo permita el Congreso". En particular, de acuerdo con el mandatario argentino, su Administración buscará "avanzar en una agenda de privatizaciones" y en la profundización de una reforma laboral que "permita ampliar el mercado [de trabajo] de 6,5 millones a 14,5 millones de personas" y posteriormente, dependiendo del grado de su realización, podría "avanzar en una reforma previsional".Subrayó que en 2024 su país realizó "el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad". Sin embargo, el mandatario argentino no piensa detenerse en este punto, sino que promete recortar la gran parte de los impuestos.En la entrevista, Milei atribuyó la inflación al consumo registrada en el país en noviembre, del 2,4% (el más bajo desde julio de 2020), al hecho de que "están arreglando el desastre" de los anteriores dirigentes del país que, según sus palabras, "ya tiene menos inflación que el mundo". Para Milei, la inflación es "el peor impuesto" para los pobres y vulnerables, y además de combatirla, otra forma de reducir la pobreza es el crecimiento económico, y con una tasa de crecimiento del 3,9% registrada en el tercer semestre de 2024, "la pobreza va a seguir cayendo"."Hoy ese número [el porcentaje de la población que vive en la pobreza] está en 46%, la bajamos en 11 puntos porcentuales", aseguró.A modo de balance de su primer año en el poder y como mensaje de fin de año a los ciudadanos del país, el presidente argentino indicó que su objetivo es hacer de Argentina "el país más libre del mundo" y que no piensa descansar "ni un minuto" hasta conseguirlo.

https://noticiaslatam.lat/20241228/perdida-de-competitividad-turistas-argentinos-prefieren-vacacionar-en-brasil-por-menores-costos-1160092957.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, javier milei, regulaciones, reformas, 📈 mercados y finanzas, impuesto, inflación