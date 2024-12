https://noticiaslatam.lat/20241228/perdida-de-competitividad-turistas-argentinos-prefieren-vacacionar-en-brasil-por-menores-costos-1160092957.html

¿Pérdida de competitividad?: turistas argentinos prefieren vacacionar en Brasil por menores costos

¿Pérdida de competitividad?: turistas argentinos prefieren vacacionar en Brasil por menores costos

La devaluación del real brasileño y un peso argentino "apreciado" aparecen como los factores determinantes para que las playas brasileñas reciban una cifra récord de turistas argentinos durante el verano austral de los primeros meses de 2025. En contrapartida, la tendencia podría vaciar los balnearios argentinos, ávidos de una recuperación económica vital para muchos pequeños comerciantes.La masiva llegada de argentinos a localidades costeras de Brasil se ha convertido en una noticia recurrente en medios de Argentina, que consignan cómo vacacionar en tierras brasileñas se ha vuelto, en muchos casos, hasta cuatro veces más barato que hacerlo en la costa atlántica, principal destino de playas del país."Situación compleja para el país"El incremento de turistas argentinos en Brasil durante los primeros días de 2025 podría aumentar aún más una tendencia que ya es muy significativa. De acuerdo al Ministerio de Turismo brasileño, los argentinos lideran desde hace años la lista de turistas que llegan al país y entre enero y noviembre de 2024 arribaron a Brasil más de 1,7 millones de visitantes desde Argentina.El experto subrayó que la devaluación del real, que perdió un 24% de su valor frente al dólar en el transcurso del 2024, hizo que el gigante sudamericano se convirtiera en un destino más atractivo para los argentinos. "A fines de 2023 el tipo de cambio estaba en 4,30 reales por dólar y hoy estamos por arriba de los 6 reales por dólar. Como en Argentina hay un dólar barato, evidentemente se genera una fuga turística masiva hacia Brasil", destacó.Vargas explicó que la devaluación brasileña se intensificó con la victoria electoral de Donald Trump en EEUU y un consecuente fortalecimiento del dólar que hizo perder valor relativo a la mayoría de las monedas. El economista subrayó que esto no ocurrió en Argentina debido a que el Gobierno de Javier Milei aplica un esquema de crawling peg, es decir, un tipo de cambio "totalmente regulado" acompañado del cepo.Este régimen cambiario, sostuvo el analista, "fortaleció al peso argentino" y convirtió al país sudamericano en "relativamente caro", haciendo que para muchos argentinos sea más económico visitar países vecinos que pasar sus vacaciones dentro de fronteras.Así, el economista advirtió que, más allá de la libre elección de los veraneantes argentinos, la salida masiva de turistas hacia destinos del exterior se convierte "en una situación compleja para el país" debido a que "revierte la balanza turística", es decir, hace que los turistas que salen sean más que los que ingresan al territorio."Un problema a futuro"Vargas estimó que este fenómeno puede repercutir en las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que "todavía están en negativo si lo medimos en términos netos". Pero, además, evidencia que Argentina atraviesa un "problema de competitividad" que hace más caro producir en Argentina que en los países vecinos, perdiendo ventas y posibilidades de inversión.En ese sentido, el experto remarcó que "el dólar oficial está atrasado aproximadamente un 30%" en el mercado argentino, como consecuencia de que "el Gobierno lo está utilizando como un ancla antiinflacionaria" cuyo objetivo de mantener la inflación mensual cerca del 2% y "fortalecer su posición política" de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Sin embargo, el economista consideró que, con esta práctica, "Argentina se está comprando un problema a futuro" al perder competitividad.Vargas también relativizó que la salida masiva de turistas hacia Brasil deba considerarse un síntoma de una recuperación económica, incluso a pesar de que en los últimos meses los salarios le hayan "ganado a la inflación".Para Vargas, que Argentina tenga "tres o cuatro meses de recuperación salarial no implica que se haya recuperado el poder de compra", ya que los trabajadores argentinos no consiguieron recuperar toda la pérdida salarial que les significó el año 2023.

