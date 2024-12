https://noticiaslatam.lat/20241228/cuba-alista-medidas-para-fortalecer-su-economia-en-2025-luego-de-un-ano-complejo-1160094852.html

Cuba alista medidas para fortalecer su economía en 2025 luego de un año complejo

Cuba alista medidas para fortalecer su economía en 2025 luego de un año complejo

Cuba proyecta para el 2025 el incremento de los ingresos externos del país, la producción nacional, la recuperación gradual del sistema eléctrico, la atención... 28.12.2024, Sputnik Mundo

Según lo anunciado durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), la isla impulsa gestiones con países amigos e instituciones internacionales para el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, esto de cara a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las variables climatológicas.La nación caribeña planifica un crecimiento del PIB de alrededor del 1%, no obstante, según refirió a Sputnik el economista Omar Everleny Pérez, para percibir mejor los resultados después de dos años de recesión, "el país necesita crecer, al menos, en 5% durante 10 o 15 años consecutivos", sumado a la adopción de medidas encaminadas a mejorar la economía productiva.Reconoció que en 2024 las catástrofes naturales fueron intensas, entre ellas, huracanes y terremotos. Sin embargo, aseguró que la mayor afectación se produjo como consecuencia de la falta de combustible: "La producción de acero fue nula y en los últimos tres meses, el país tiene un déficit superior a los 1.000 mega watts diarios, eso es una situación crítica".El también asesor académico del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo se refirió además a la desaceleración de los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios, cuyos resultados, especialmente en turismo y telecomunicaciones, mostraron que la mayor de las Antillas dejó de percibir 900 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.Recientemente, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que este año "deberá inscribirse como uno de los más difíciles para Cuba" por las afectaciones acumuladas en el último lustro a causa del recrudecimiento del bloqueo estadounidense y la inclusión en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo."Continúa el desabastecimiento"El plan del Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, a un año de su puesta en vigor, "si bien muestra resultados, tenemos la insatisfacción de que no se ha avanzado lo necesario, sobre todo en aquellas cuestiones que demanda nuestra población", reconoció este mes el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz ante diputados.Incluso refirió que se pospuso la implementación de algunas determinaciones contenidas en esa estrategia para no afectar el nivel de vida, en específico la política de precios y la eliminación de subsidios a productos y servicios básicos."Los resultados están alejados de lo que se esperó con estas medidas; por ejemplo, continúa el desabastecimiento, es decir, la oferta sigue mucho menor que la demanda, eso trae consigo que tampoco disminuyera el costo de los insumos y, por tanto, las personas pueden adquirir cada vez menos bienes con su salario", consideró el economista Yunier Morales Gutiérrez.El experto indicó a Sputnik que faltó incentivar más la inversión extranjera y recuperar el turismo.En este sentido, las iniciativas "no tuvieron el impacto esperado y es una característica de las políticas económicas de los últimos años, aunque el Gobierno trata de aplicar acciones urgentes, estas no responden a una estrategia clara, ni se logra identificar cuáles pueden dar una solución o revertir los fenómenos que repercuten de manera negativa en el funcionamiento del país".Sobre el tema, el economista Everleny Pérez añadió que "ha bajado un poco el déficit fiscal", aunque ello podría deberse también a la "inejecución de actividades" y, por otro lado, "es cierto que los ingresos aumentaron debido a las medidas aplicadas al sector no estatal de la economía; no veo la mejoría en otro indicador macro".Factores negativos sobre la economíaAdemás de la continuidad del bloqueo y las sanciones, Morales Gutiérrez resaltó, sobre todo, el cambio de administración en Estados Unidos: "La llegada de los republicanos, con el tan temido segundo mandato de Donald Trump, trae consigo una ola de incertidumbres, posibles medidas y especulaciones que también inciden en la economía cubana".Detalló que los inversionistas y empresas con capital extranjero radicadas en la isla conocen la repercusión de las decisiones extraterritoriales aplicadas por las administraciones estadounidenses y la venidera en específico, "claramente dirigida a recrudecer y dificultar el desempeño del actual Gobierno cubano".Respecto a los eventos climáticos adversos, señaló que, a diferencia de etapas recientes, en este 2024 los fenómenos provocaron afectaciones en casi todo el país, es decir, se "complejiza la ya maltrecha infraestructura, las personas pierden sus hogares y se afectan centros productivos y hospitales".Por otra parte, el especialista destacó el incumplimiento del compromiso fiscal de los actores económicos. "El Estado determina un nivel de funcionamiento a partir de un presupuesto y la violación de tributos y contribuciones tiene un impacto muy serio en la economía, pues el Gobierno se queda sin financiamiento para inversiones o el sustento de gastos en salud, educación y seguridad social", ahondó.Unido a ello, "los empresarios extranjeros entienden que el riesgo del país [se] eleva exponencialmente de un año para otro, casi que de un mes para otro, y eso hace que el atractivo de Cuba como plaza a invertir esté hoy tocando fondo en uno de los niveles más bajos, yo creo que desde los años del denominado período especial".¿Es posible revitalizar el turismo?José Luis Perelló Cabrera, doctor en Ciencias Económicas, afirmó a Sputnik que Cuba atraviesa su peor crisis económica en 30 años, caracterizada por los frecuentes cortes de energía eléctrica, la falta de alimentos y combustible, el deterioro de las infraestructuras, una grave escasez de liquidez e interrupciones en el suministro interno de productos para los hoteles.Todo ello, aseveró, provoca una creciente necesidad de aumentar las importaciones. A esto se añade el éxodo de trabajadores del turismo hacia otros sectores y fuera de la isla lo cual, a decir del experto, ocasiona un deterioro en la calidad de los servicios en este rubro económico."El escenario no puede ser más complejo. El bloqueo recrudecido se mantiene intacto y es otra variable de gran peso, pero si la nueva administración republicana cumple sus promesas de campaña, estaremos entre 2025 y 2029 en una situación aún más difícil, lo que presagia una década perdida para el turismo cubano", ahondó.Según detalló, las estrategias comerciales deben adecuarse al "entorno altamente competitivo", asimismo, apostar por una integración con el Caribe, pues ello podría ayudar a promover programas multidestino y fortalecer la conectividad aérea, incorporar nuevos productos y modalidades y diversificar el actual modelo, centrado en el turismo de sol y playa.Sin embargo, "el turismo por sí solo no garantiza el desarrollo económico de ningún país, por lo tanto, el futuro solo podrá depender de la habilidad de impulsar el desarrollo de los sectores económicos: agropecuarios, manufactureros, transporte e industria por otras vías como la inversión extranjera directa y el involucramiento de los sectores público y privado", subrayó.El profesor Perelló Cabrera recordó que la meta inicial de la nación caribeña era recibir este año 3 millones 200.000 millones de visitantes internacionales, previsión que luego se redujo a 2 millones 700.000, pero "es seguro que la isla no alcanzará esa meta y lo más probable es que ni siquiera iguale el nivel de llegadas de viajeros de 2023".Además, significó el especialista, varias agencias de turismo redujeron sus operaciones en el mercado cubano, entre ellas la canadiense Sunwing Vacations que, a fines de 2024, eliminó 26 hoteles de su cartera en la mayor de las Antillas "debido a problemas de calidad planteados por los clientes".A todo eso, dijo el académico, se añaden las campañas mediáticas que exacerban la situación: "Los turistas potenciales y los que acostumbran a vacacionar en la isla leen entonces historias relacionadas con apagones nacionales, escasez de combustible de aviación con afectaciones para los vuelos internacionales, alertas por inseguridad, azote de huracanes y sismos y el brote de epidemias virales".

