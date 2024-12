https://noticiaslatam.lat/20241221/el-estado-que-nos-acusa-es-el-que-mas-nos-agrede-marchan-en-cuba-contra-el-bloqueo-estadounidense-1159937630.html

"El Estado que nos acusa es el que más nos agrede": marchan en Cuba contra el bloqueo estadounidense

Durante su intervención, el presidente Miguel Díaz- Canel Bermúdez aseveró que dicha clasificación de la nación caribeña "es cuando menos falso e inmoral venga de donde venga, pero lo es doblemente cuando la acusación proviene de territorio estadounidense, donde se entrenan ahora mismo grupos paramilitares que organizan, promueven y financian acciones terroristas contra estructuras sociales y económicas en Cuba".Puntualizó que la permanencia de la isla en esa lista y la agudización de la política de bloqueo "son acciones despiadadas hacia el pueblo que deben cesar ya". Además, denunció que la persecución de las transacciones financieras le niega "alimentos, medicinas, combustibles, bienes, suministros y mercancías esenciales para su supervivencia".El mandatario agregó que cuando se obstaculizan las exportaciones o se penalizan las relaciones con las empresas de la isla, se priva al país de divisas esenciales para el financiamiento del proyecto de justicia social; igualmente, el freno a los intercambios científicos y académicos "asesta un golpe a una nación que busca desarrollarse y salir adelante con su talento y esfuerzos propios".Cuba aboga por paz mundialPara el investigador Abel Aguilera, secretario de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Unión de Historiadores, no existen argumentos que justifiquen la presencia de la mayor de las Antillas en esa lista y ello solo responde a "un interés político mezquino con el objetivo de privar a la nación caribeña del acceso a finanzas internacionales".En declaraciones para Sputnik, el experto señaló que la inclusión de La Habana en ese registro, elaborado anualmente por el Departamento de Estado, tiene consecuencias prácticas para la economía interna y subrayó que la isla "ha sido una víctima permanente, desde 1959 hasta nuestros días, del terrorismo de los Estados Unidos".A su juicio, el país antillano es uno de los que más ha luchado por la erradicación de ese flagelo, no solo contra su territorio, sino también en favor de todos los Estados del orbe. "Ahí está el ejemplo, la vida y obra del comandante Fidel Castro, quien siempre abogó por la paz mundial y tuvo siempre un pensamiento antifascista y antiterrorista", detalló.De víctima a ¿victimaria?La Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés) constituye un mecanismo de política exterior destinado a la aplicación de sanciones a los territorios considerados por la Secretaría de Estado de EEUU como "promotores o gestores de actos de terrorismo a nivel internacional".En el caso de Cuba —se incluyen además Corea del Norte, Irán y Siria— su integración data de 1982, durante la Administración de Ronald Reagan (1981-1989), por supuestos vínculos con el terrorismo internacional y el apoyo a grupos terroristas en América Latina. Dicho estatus se mantuvo hasta su retirada en 2015 luego de una profunda revisión por el Departamento de Estado.El 12 de enero de 2021, el Ejecutivo liderado por el entonces presidente Donald Trump determinó nuevamente la inserción de la isla bajo el argumento de albergar fugitivos estadounidenses y el rechazo de la solicitud de extradición de Colombia de miembros del Ejército de Liberación Nacional, grupo que se declaró autor del atentado con coche bomba contra una academia de policía de Bogotá en 2019.La mayor de las Antillas alegó que ese pedido violaría los protocolos establecidos como país garante de las conversaciones de paz entre el ELN y el Gobierno colombiano. Una vez Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en 2022, canceló la demanda de extradición, no obstante, la Casa Blanca mantuvo a La Habana en la lista."Esa determinación posee además efectos políticos, pues intenta crear un espejismo donde aparentemente Cuba es un país que favorece, estimula y financia la ocurrencia de acciones terroristas, cuando es todo lo contrario. La isla acumula cuantiosas víctimas de esos actos y, precisamente, el estado que nos acusa es el que más nos agrede", sentenció Aguilera.¿Por qué marchan los cubanos?Por su parte, el profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, Hassan Pérez Casabona, refirió a Sputnik que la continuidad de la isla en esa lista es "una injusticia y una acción criminal que, en modo alguno, está en correspondencia con su ejecutoria como una nación promotora y garante de la paz y mediadora en la decisiva resolución de conflictos en múltiples escenarios".De acuerdo con el especialista, la marcha acontecida este 20 de diciembre expresa un mensaje contundente y categórico del "respaldo abrumador" del pueblo a su proyecto emancipatorio, con la exigencia de que cesen también "ese gran entramado de medidas jurídicas y las acciones de persecución económica y comercial, desde la década de 1960".El doctor en Ciencias Históricas puntualizó que, en los últimos años, la movilización acontece a pocas semanas de la llegada de Donald Trump al despacho oval de la Casa Blanca. Por tanto, constituye también un "mensaje de enorme fuerza" para la administración que comenzará el venidero 20 de enero de 2025, respecto a "la voluntad de dialogar, de encontrar soluciones conjuntas a las diferencias, pero, al mismo tiempo, existe una posición inequívoca de no abandonar nuestras ideas de soberanía".Pérez Casabona recordó que iniciativas de este tipo son una práctica frecuente de la isla desde la década de 1960 para, entre otras cuestiones, protestar y exigir el cumplimiento de la voluntad popular en la medida que Washington arreciaba sus "políticas sempiternas de sancionarnos y de hacer claudicar a la Revolución".La estudiante colombiana Silvia Juliana Casadiegos afirmó a Sputnik que la isla "me ha brindado la oportunidad de estudiar medicina y por eso estoy aquí en apoyo a esta marcha junto a mis compañeros en contra del bloqueo; pese a sus limitaciones, es un país que siempre le da la mano a toda Latinoamérica".Un acto de justiciaDe acuerdo con Aguilera, la retirada de Cuba de esa lista sería, ante todo, "un total acto de justicia", asimismo, le permitiría a la isla el acceso a las finanzas del mercado internacional; sumado a ello, "significaría la rectificación de una política errónea, absurda y caprichosa de EEUU hacia nuestro país".Sobre el tema, Pérez Casabona enfatizó en la "necesidad impostergable" de que la comunidad mundial se sume a ese reclamo, "mantener a la isla en esa lista es la justificación perfecta para que el Gobierno estadounidense emprenda acciones punitivas todavía de mayor envergadura, mientras nos prohíbe el intercambio con entidades bancarias"."Si no estuviésemos en esa lista las operaciones comerciales, incluso con el bloqueo, fueran mucho más fáciles. En la etapa contemporánea cuando el flagelo del terrorismo es una de las grandes amenazas del sistema de relaciones internacionales aparecer en ese listado nos dificulta poder avanzar", concluyó.El mes de septiembre último cerca de 600 parlamentarios de 73 países escribieron una carta conjunta, coordinada y difundida por la Internacional Progresista, donde condenan la designación de la nación caribeña como un estado patrocinador del terrorismo, decisión que consideraron como "cínica, cruel y violatoria del derecho internacional".

